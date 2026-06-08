Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Win Sports denunció agresión a Juan José Peláez durante final entre Nacional y Junior

El exdirector técnico y comentarista resultó herido en plena transmisión y tuvo que ser atendido por el personal médico del Atanasio Girardot.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
09 de junio de 2026 - 12:39 a. m.
El incidente ocurrió cuando Andrés Román (izq.) anotó un gol que después fue anulado por posición irregular.
El incidente ocurrió cuando Andrés Román (izq.) anotó un gol que después fue anulado por posición irregular.
Foto: AFP - JAIME SALDARRIAGA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La final de la Liga BetPlay Dimayor disputada este lunes en el estadio Atanasio Girardot estuvo empañada por un hecho extradeportivo que afectó al equipo de Win Sports. Mientras Atlético Nacional y Junior definían el título del primer semestre, un incidente en una de las cabinas de transmisión puso en riesgo la integridad de varios periodistas presentes en el escenario.

El momento ocurrió durante el minuto 32. En la jugada que terminó con el gol anulado a Nacional, marcado por Andrés Román en posición irregular, la transmisión registró un fuerte estruendo. En el audio de la señal se alcanzó a escuchar cómo se rompía un cristal y, a la distancia, los reclamos del personal de Win tras lo sucedido.

Posteriormente se conoció que el vidrio de la cabina de transmisión había sido impactado, situación que obligó a interrumpir la participación al aire del comentarista Juan José Peláez. El periodista recibió atención médica en el estadio luego del incidente, mientras sus compañeros, Carlos Antonio Vélez y Jotas Mantilla, reportaban las dificultades que se presentaron en plena cobertura de la final.

“Rechazamos de manera categórica los hechos de violencia ocurridos en el estadio Atanasio Girardot durante la final entre Atlético Nacional y Junior, en la que nuestra cabina de transmisión fue objeto de un ataque que puso en riesgo la integridad de nuestro equipo periodístico y dejó herido a nuestro comentarista Juan José Peláez”, señaló el canal en un comunicado.

La empresa también manifestó su respaldo al analista deportivo y a los demás afectados por la situación. “Lamentamos profundamente lo sucedido y expresamos nuestra solidaridad con Juan José, a quien acompañaremos en su proceso de recuperación, así como con todos los profesionales que se vieron afectados por este lamentable episodio mientras cumplían con su labor de informar a millones de aficionados en todo el país”.

La presidenta del canal, Andrea Guerrero, también se pronunció sobre lo sucedido y dijo: “No más desadaptados en los estadios. En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire. Está siendo atendido por el equipo médico. Toda mi solidaridad con JJ que viaja mañana al Mundial. La intolerancia no puede seguir teniendo lugar en el fútbol!”.

En el mismo comunicado, Win Sports hizo un llamado para combatir este tipo de comportamientos en los escenarios deportivos. El canal pidió el compromiso conjunto de aficionados, clubes y autoridades para garantizar condiciones seguras en los estadios, insistiendo en que la rivalidad deportiva no puede derivar en acciones que pongan en riesgo la vida o la integridad de otras personas.

Más allá de los incidentes, la noche terminó con la celebración de Junior de Barranquilla. Aunque Nacional ganó 1-0 el partido de vuelta gracias a un gol de Edwin Cardona, el conjunto rojiblanco conquistó la estrella tras imponerse 3-0 en el encuentro de ida disputado en el Romelio Martínez, con anotaciones de Bryan Castrillón y Luis Fernando Muriel, para un global definitivo de 3-1.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

a qué hora juega el atlético nacional

a que hora juega nacional vs junior

junior vs nacional en vivo hoy

partido de nacional hoy en vivo

posiciones de atlético nacional

a qué hora juega nacional junior

a qué hora es el partido nacional junior

nacional vs hoy

a qué hora juega junior nacional

nacional junior hoy

hora partido junior nacional

partido hoy

Nacional

Atlético Nacional

Nacional en vivo

Nacional hoy

Junior hoy

Partido Nacional

Partido Junior

Atlético Nacional Resultados

Final resultado

Final goles

FPC

Liga BetPlay

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.