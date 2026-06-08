Win Sports denunció agresión a Juan José Peláez durante final entre Nacional y Junior

El incidente ocurrió cuando Andrés Román (izq.) anotó un gol que después fue anulado por posición irregular. Foto: AFP - JAIME SALDARRIAGA

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La final de la Liga BetPlay Dimayor disputada este lunes en el estadio Atanasio Girardot estuvo empañada por un hecho extradeportivo que afectó al equipo de Win Sports. Mientras Atlético Nacional y Junior definían el título del primer semestre, un incidente en una de las cabinas de transmisión puso en riesgo la integridad de varios periodistas presentes en el escenario.

El momento ocurrió durante el minuto 32. En la jugada que terminó con el gol anulado a Nacional, marcado por Andrés Román en posición irregular, la transmisión registró un fuerte estruendo. En el audio de la señal se alcanzó a escuchar cómo se rompía un cristal y, a la distancia, los reclamos del personal de Win tras lo sucedido.

Posteriormente se conoció que el vidrio de la cabina de transmisión había sido impactado, situación que obligó a interrumpir la participación al aire del comentarista Juan José Peláez. El periodista recibió atención médica en el estadio luego del incidente, mientras sus compañeros, Carlos Antonio Vélez y Jotas Mantilla, reportaban las dificultades que se presentaron en plena cobertura de la final.

“Rechazamos de manera categórica los hechos de violencia ocurridos en el estadio Atanasio Girardot durante la final entre Atlético Nacional y Junior, en la que nuestra cabina de transmisión fue objeto de un ataque que puso en riesgo la integridad de nuestro equipo periodístico y dejó herido a nuestro comentarista Juan José Peláez”, señaló el canal en un comunicado.

La empresa también manifestó su respaldo al analista deportivo y a los demás afectados por la situación. “Lamentamos profundamente lo sucedido y expresamos nuestra solidaridad con Juan José, a quien acompañaremos en su proceso de recuperación, así como con todos los profesionales que se vieron afectados por este lamentable episodio mientras cumplían con su labor de informar a millones de aficionados en todo el país”.

La presidenta del canal, Andrea Guerrero, también se pronunció sobre lo sucedido y dijo: “No más desadaptados en los estadios. En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire. Está siendo atendido por el equipo médico. Toda mi solidaridad con JJ que viaja mañana al Mundial. La intolerancia no puede seguir teniendo lugar en el fútbol!”.

En el mismo comunicado, Win Sports hizo un llamado para combatir este tipo de comportamientos en los escenarios deportivos. El canal pidió el compromiso conjunto de aficionados, clubes y autoridades para garantizar condiciones seguras en los estadios, insistiendo en que la rivalidad deportiva no puede derivar en acciones que pongan en riesgo la vida o la integridad de otras personas.

Más allá de los incidentes, la noche terminó con la celebración de Junior de Barranquilla. Aunque Nacional ganó 1-0 el partido de vuelta gracias a un gol de Edwin Cardona, el conjunto rojiblanco conquistó la estrella tras imponerse 3-0 en el encuentro de ida disputado en el Romelio Martínez, con anotaciones de Bryan Castrillón y Luis Fernando Muriel, para un global definitivo de 3-1.

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