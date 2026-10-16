Se trata del entrenador caldense José Luis García, quien no continuará al frente de Llaneros después de la goleada 4-1 sufrida a manos del Internacional de Bogotá. El resultado, que significó la eliminación del…

Otro entrenador cayó en el segundo semestre del fútbol profesional colombiano, en una temporada marcada por los constantes movimientos en los banquillos de los equipos de la Liga BetPlay Dimayor. Los resultados deportivos siguen pasando factura y, esta vez, fue Llaneros el que decidió poner fin al proceso de su director técnico.

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Ya son once: otro entrenador dejó su cargo en el segundo semestre de la Liga BetPlay

Se trata del entrenador caldense José Luis García, quien no continuará al frente de Llaneros después de la goleada 4-1 sufrida a manos del Internacional de Bogotá. El resultado, que significó la eliminación del conjunto de Villavicencio en los cuartos de final de la Copa BetPlay, precipitó su salida de la institución metense.

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“Llaneros Fútbol Club en cabeza de su Presidente Juan Carlos Trujillo, informa a toda su hinchada, medios de comunicación y publico en general que José Luis García finaliza hoy su etapa como director técnico del equipo profesional masculino”, comunicó el club a través de sus canales oficiales, confirmando así la decisión.

“Expresamos nuestro agradecimiento por todo su trabajo, al igual que a su cuerpo técnico, al aporte a nuestros objetivos y su compromiso con el club que representa el orgullo de la media Colombia. Les deseamos los mayores éxitos en sus próximos retos personales y profesionales”, agregó la institución llanera en su comunicado.

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García había asumido la dirección técnica de Llaneros el 10 de marzo de 2025, en reemplazo de Jaime de la Pava. Tras su salida, Wilmer Sandoval quedará encargado del equipo de manera interina, acompañado por Berley Villa como asistente técnico, mientras las directivas definen y anuncian al nuevo entrenador en propiedad.

El estratega caldense de 38 años, quien anteriormente había dirigido a Real Santander y Águilas Doradas, estuvo al frente del conjunto de Villavicencio durante 70 partidos oficiales. Su balance fue de 24 victorias, 16 empates y 30 derrotas.

Con la salida de García, ya son once los cambios de entrenador registrados en la Liga BetPlay Dimayor durante este segundo semestre de 2026. Solo en octubre también dejaron sus respectivos cargos Sebastián Oliveros, en Deportes Tolima; Arturo Reyes, en Deportivo Pereira, y René Rosero, en Deportivo Pasto.

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