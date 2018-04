“Colombia puede llegar a semifinales”: Juan Pablo Varsky

Andrés Montes Alba / @amontes023

Hoy su nombre es una marca reconocida en redes sociales (VarskySports). La publicidad lo vende como “el crack de la comunicación”. Este periodista se ha ganado el reconocimiento y el prestigio por la constancia y la pasión con que realiza su trabajo. En diálogo con El Espectador aseguró que José Pékerman no seguirá al frente de la selección de fútbol de Colombia después del Mundial de Rusia y que su país tiene chances de ganar el torneo. Eso sí, aclara que Lionel Messi no necesita ganar la copa, porque ya es el mejor jugador de todos los tiempos.

Varsky se considera un periodista que se maneja entre la pasión y el método.

¿Cuándo comenzó a cubrir mundiales?

En Estados Unidos 1994. De hecho, cubrí el triunfo de Colombia sobre Suiza. Ya estaba eliminado el equipo de Pacho Maturana. Ese partido lo jugó muy bien Hárold Lozano y al final le hice una corta entrevista a César Gaviria, presidente del país en ese entonces. Estaba a punto de ocurrir la tragedia con Andrés Escobar y estalló el escándalo del positivo por dopaje de Maradona.

¿Cuál ha sido el Mundial que más ha disfrutado?

El último, el de Brasil 2014, más allá del terrible gol de Mario Gotze, a siete minutos del final. Desde el punto de vista del juego es difícil encontrar un gran mundial. Hace tiempo que con los jugadores tan exigidos por las temporadas europeas y con poco tiempo para descanso y recuperación es extraño ver un gran nivel. Podría ser Francia 1998. Más allá de un flojo Brasil en la final, hubo buenos equipos, como Holanda o Francia. El partido Inglaterra-Argentina en Saint Étienne fue tremendo, hablando del juego me quedo más con el del 98.

Entonces, ¿cuál ha sido el mundial más flojo?

Hace bastante tiempo soy menos exigente con el mundial.Tú ves los partidos completos, hasta tenés los datos de los jugadores, así es muy difícil que te sorprenda un futbolista. No voy al mundial como si fuera a una feria con la intención de aprender una nueva táctica. Antes sí. Por ejemplo, en México 1986 lo que era el 3-5-2 de Carlos Bilardo. De eso se aprende, pero hoy no. La incógnita está más en quién lo gana, no pasa por otro lado.

¿Qué opina del uso del videoarbitraje en la Copa Mundo?

A mí me gusta la tecnología para situaciones como las de Geoff Hurst en 1966 o Frank Lampard en Sudáfrica 2010, porque puedes determinar si la pelota entró o no. A mí no me parece que el VAR tenga un espíritu de justicia o que busque reducir la desigualdad. Además, lo aplican personas y las personas se equivocan. Obviamente la FIFA tiene otro plan. Entiendo que el VAR operaría más en la identificación del jugador, por si la patada la pega el 6 y no el 2, o si es fuera de juego o si la jugada termina en gol, pero mi opinión es que el único recurso tecnológico válido sea si la pelota entra o no.

¿En este mundial a quiénes ve en semifinales?

A los históricos: Alemania, Brasil, Argentina. España ha ganado dos Eurocopas, un mundial, o sea, sabe comportarse bajo presión. También creo que algunos equipos como Croacia o Colombia pueden ganar su duelo de cuartos y meterse en semifinales. No siempre, pero hay equipos como la Turquía de 2002 o la propia Portugal de 2006 que se lograron meter entre los cuatro mejores. Siempre hay espacio para uno distinto. Podría ser México, que en algún momento va a jugar ese quinto partido y lo va a ganar. Alguna vez esos equipos van a romper con sus historias de frustraciones, entonces yo creo que ahí hay un espacio entre los cuatro mejores.

¿Le falta a Messi ganar un mundial para ser el mejor de la historia?

No le falta nada, pero es mi opinión. Y para mucha gente, Messi necesita ganar un mundial con un gol protagónico en la final. Ahora, si eso llega a pasar hay que reescribir todos los libros de historia del fútbol. Messi es noticia cuando juega mal, y juega mal un partido cada 25 o 30, yo me quedo con eso. Es cierto que en un país como el mío, con esa sangre de patrioterismo, hace falta que Messi gane un mundial, pero a mí no me hace falta. Lo de Messi, por continuidad, por nivel, por exigencia, es altísimo. Lío es la rutina de lo extraordinario.

¿Cómo ve el futuro de los técnicos de Suramérica después de Rusia?

Yo creo que Sampaoli llegó para quedarse y va a tener su proyecto completo 2018-2022. Hay que ver qué pasa con Tabárez, pero quizá este sea el final de un ciclo impresionante (cuartos del mundo en Sudáfrica 2010, Copa América 2011), después hay que ir a los resultados. Si Brasil sale campeón, Tite debe decir ¿y qué más puedo hacer? Tomé el equipo de Dunga, potencie jugadores, el equipo se consagra campeón. Qué me queda, me voy. Hay una sensación de que los ciclos en las selecciones duran cuatro años. Por eso, depende el balance que haga cada entrenador, para que no llegue a decir “más que esto no puedo dar”. Sampaoli quizá llegue a ganar el mundial, pero será con una idea distinta a la suya. De resto, ni en Tabárez, Pékerman o Gareca veo que haya algo más. Yo creo que después del mundial va a haber varios finales de ciclo.

¿Cómo ve a Colombia para este Mundial?

Es un equipo peligroso, que hoy tiene algo que le hacía falta, la rebeldía ante la adversidad. Colombia cuando tenía la adversidad se derrumbaba, el ejemplo claro era el equipo que dirigía Pacho Maturana, que se come un cachetazo contra Rumania en el 94 y después pierde con Estados Unidos y afuera. No había ejemplos de jugadores o del mismo equipo para ser fuerte ante la adversidad. Hoy vos ves a Falcao cómo redefinió su carrera después de todas esas lesiones y su paso desafortunado por Inglaterra. También ves a un James que se aguantó todo lo que tuvo que vivir en el Madrid, incluso una separación a nivel personal, y ahora lo ves en el Bayern Múnich diciendo “señores yo juego, denme la pelota” y así es figura. Esos dos casos ratifican la afirmación de ganarle con rebeldía a la adversidad.

¿Cuántos partidos cree que llegue a jugar la selección de Pékerman?

Mínimo cinco. Seis no puede jugar. O son cinco o son siete.

¿Qué tanto ha cambiado usted desde ese primer partido Colombia-Suiza que cubrió en Estados Unidos 94?

Soy más viejo. Son 24 años después. Ha pasado la segunda mitad de mi vida. Los errores enseñan mucho, más sabio en ese sentido, pero conservo la fascinación, el respeto y el amor por este juego.

¿Y cuántos partidos va a jugar Argentina en el mundial?

Ojalá que siete. Que el séptimo lo gane, pero que no sea el partido por el tercer puesto. Y que Leo levante la copa. Tengo ganas de que se reescriban los libros de la historia del fútbol.