El futbolista colombiano, clave en toda la temporada, jugó todo el partido que este domingo el club de Turín le ganó 2-0 a Sampdoria. Noveno título consecutivo del campeonato italiano para la “Vecchia Signora”.

La Juventus sigue dominando el fútbol italiano. Este domingo venció 2-0 a Sampdoria y alcanzó su noveno título consecutivo de la Serie A y el número 36 de su historia, con Juan Guillermo Cuadrado de titular y presente en todo el partido. Clave durante toda la temporada, el colombiano se destacó en la posición de lateral derecho y ahora buscará consagrarse en la Champions League. Es el quinto “Scudetto” que gana el antioqueño con Juventus y el noveno trofeo en el balompié italiano. También posee en su palmarés tres Copas de Italia y una Supercopa de ese país.

Cristiano Ronaldo (45+7) y Federico Bernardeschi (67), aprovechando un rechace tras un disparo del astro portugués, brindaron con sus goles este nuevo título a la Juventus. Con 83 puntos, la “Vecchia Signora” mantiene siete puntos de ventaja sobre el segundo, el Inter de Milán, que el sábado había ganado 3-0 en Génova (17º). A falta de dos jornadas, los turineses ya no pueden ser alcanzados.

El jueves, la Juventus cayó en Udine y dejó pasar un primer “match ball” para decidir el título, pero a la segunda no falló. Necesitaba el triunfo para no tener que esperar más y lo logró en un Allianz Stadium vacío de hinchas por los protocolos contra la pandemia del nuevo coronavirus. Cristiano Ronaldo desatascó la situación en el descuento de la primera parte (45+7), con una jugada ensayada: Miralem Pjanic, en una falta, no colgó al área sino que sorprendió enviando al astro luso, que estaba algo más retrasado que sus compañeros y que envió un tiro en el área que terminó alojado en las redes del equipo genovés.

En esa primera parte, la Sampdoria había podido adelantarse por medio de Fabio Quagliarella (36), pero el portero polaco de la 'Juve', Wojciech Szczesny, evitó la ventaja de los visitantes. En la segunda mitad, Quagliarella rozó otro tanto, de cabeza en el 53, y Cristiano Ronaldo tuvo una gran ocasión en el 61, pero detuvo Emil Audero. En el 67, Bernardeschi sentenció, al aprovechar un balón muerto en el área tras un rechace de Audero a disparo de Cristiano Ronaldo.

La Sampdoria no tuvo ya fuerzas para buscar la remontada y todavía menos desde el 77, cuando se quedó con uno menos por la segunda amarilla al noruego Morten Thorsby. Cristiano Ronaldo falló incluso un penal en el 89. Las malas noticias para la Juventus vinieron en forma de dos cambios por lesión. Primero, el brasileño Danilo, tras un choque con la cabeza contra el uruguayo Gastón Ramírez, fue cambiado en el 29 por Federico Bernardeschi. Después, en el 38, el argentino Paulo Dybala, con dolor en la parte alta de su muslo izquierdo, fue reemplazado por su compatriota Gonzalo Higuaín.

Dos contratiempos que preocupan a diez días de que la Juventus tenga que jugar contra el Lyon en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, el gran reto que le queda al campeón italiano en este final de curso, en el que perdió la Copa de Italia el pasado mes, al caer ante el Nápoles en la tanda de penales de la final. En la tabla de goleadores, Cristiano Ronaldo suma 31 tantos, aunque queda distanciado a tres de los 34 de Ciro Immobile, que firmó este domingo un triplete en el triunfo 5-1 de la Lazio (4º) sobre el Hellas Verona (9º).