James sería convocado por Zidane para el debut del Real Madrid en la Liga

Redacción deportes

El entrenador francés no tendría más remedio que llamar al colombiano que según versiones de prensa empezaría a ser tenido en cuenta por el francés ante tantos lesionados.

Se acabó la espera de Zinedine Zidane. Todo indica que James Rodríguez entraría en la convocatoria del Real Madrid para su primer partdoen la Liga. Ya se comienza a acortar el tiempo de las dudas de la pretemporada y ante las lesiones James empezaría a ser tenido en cuenta.

James podría entrar en la convocatoria del técnico francés para el estreno este sábado de local ante el Celta de Vigo. (Zidane, en la cuerda floja: Real Madrid cerró con derrota una pretemporada para el olvido)

"Después de las pruebas realizadas a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto femoral derecho. Pendiente de evolución", informó el club sobre el problema que aleja al brasileño de esta primera jornada en España. Por eso, según informó el diario español Marca, el colombiano podría estar en los planes del DT ante las bajas de Rodrygo y Gareth Bale.



El galés se ejercitó, pero no hizo parte del trabajo del grupo. En cambio, el volante colombiano sí lo hizo, participó en la jornada completa de trabajo e hizo con normalidad todos los ejercicios. Aunque lo haya descartado, Zidane ante la ausencia de gente no tendrá más remedio que dejar de ignorarlo.

(Mónaco contrató al posible reemplazo de Falcao García)

Keylor Navas es otro de los jugadores que no estaría disponible, por eso Thibaut Courtois arrancaría como el portero titular, ya que también es del gusto de Zidane.



Zidane no tendrá a Marco Asensio, quien estará por fuera por cerca de 9 meses, y Mendy y Brahim aún no trabajan con normalidad con el equipo.

(Falcao García firmaría con el Galatasaray entre miércoles y jueves)



La novela de James y de si se va o no sigue siendo una incógnita y puede cambiar el próximo 2 de septiembre con el cierre del mercado de pases. Hasta la fecha, tendrá que seguir esperando y así poco le agrade a Zidane él es jugador del Real Madrid.