“Quiero ganar la Champions con el Bayern”: James Rodríguez

Redacción deportes

Fue una llegada al mejor estilo de una estrella de cine: fotos por todos lados, autógrafos para los hinchas, sonrisas, poses y mucha alegría. No solo por parte de los aficionados que llegaron hasta el aeropuerto de Miami o de los que estuvieron allí por casualidad, también del lado de James Rodríguez, quien llegó a los Estados Unidos para integrarse al Bayern Múnich que realiza por estos días su pretemporada en territorio norteamericano.

El futbolista colombiano, que pasó un periodo de vacaciones con su familia en Medellín, tuvo la oportunidad de hablar con su nuevo entrenador, el croata Niko Kovac y, posteriormente, dio una corta rueda de prensa en la que se refirió a lo que ha sido su tiempo en Alemania y a las aspiraciones que tiene con respecto a una nueva temporada que se avecina.

Le puede interesar: James Rodríguez cumplió 27 años

“Quiero ganar la Champions con el Bayern”, fue la primera respuesta que dio el volante de 27 años cuando le preguntaron por la principal meta que tendrá con su equipo, del cual también se refirió. "Tenemos una plantilla muy homogénea y eso es importante para poder afrontar dos torneos tan fuertes a la vez. Creo que en eso está el éxito de llegar lejos: en tener un grupo competitivo y compacto", aseguró.

Lea aquí: "Ni el Madrid ni James han pedido regresar"

En cuanto a los rumores de su salida y de un posible cambio de aires, James fue tajante y no dejó espacio para las especulaciones. “Estoy muy feliz acá y me quiero quedar mucho tiempo. Cuando miro atrás y veo lo que hice en mi primer año me motivo más. Este año espero ser de gran ayuda para todos”, concluyó, pues el tiempo fue corto para unas respuestas concisas.

Recordemos que Bayern Múnich se medirá este sábado con el Manchester City de Pep Guardiola en la International Cup, evento que utilizan los grandes clubes de Europa para poner todo a punto de cara al exigente calendario en el Viejo Continente.