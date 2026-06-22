40 años de los dos goles más increíbles de la historia de los mundiales

La “Mano de Dios” cumple 40 años y Argentina puede firmar una increíble Copa del Mundo con Lionel Messi inspirado. Foto: Wikimedia Commons

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Argentina jugó contra Austria su segundo partido de fase de grupos y clasificó para la siguiente ronda del Mundial, algo que ha hecho 14 veces en 19 participaciones. Los de Lionel Scaloni están a solo un paso de agrandar la historia de Argentina en mundiales, tal como hizo, hace exactamente 40 años, Diego Armando Maradona.

Esta historia se ha contado cientos de veces. Hace 40 años, Diego Maradona lideró una selección argentina febril a la gloria eterna. Utilizó su ingenio y su deseo de victoria para guiar a su país a su segundo trofeo mundial y terminó luciendo un fútbol tan espectacular, vistoso y genial, que el mundo se rindió a sus pies, excepto, de alguna forma, los ingleses.

Colombia había sido seleccionada para albergar la Copa del Mundo de aquel año, pero el país, por medio de su presidente Belisario Betancur, decidió que no era el momento idóneo. “Anuncio a mis compatriotas que el Mundial de Fútbol de 1986 no se hará en Colombia. No se cumplió la regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia, y no Colombia a la multinacional del Mundial. Aquí tenemos otras cosas que hacer, y no hay siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y sus socios”, aseguró en un comunicado oficial. Así que terminó siendo en México.

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Los argentinos, liderados por Maradona, llegaron a los cuartos de final invictos. En el grupo A no tuvieron dificultades para conseguir dos victorias y un empate —contra Italia—, y en octavos de final superaron a Uruguay por la mínima. Mientras, Inglaterra llegó un poco más cansada y con tropiezos. Pasaron segundos del grupo F, por debajo de Marruecos, y luego superaron a Paraguay, en octavos, con algo más de holgura.

En cuartos de final, ambos equipos entraron al Estadio Azteca con nerviosismo, pero tener a Diego en el equipo era visto por todo el plantel argentino como tener un talismán atado a los botines. No podían fallar, y Diego se encargó de que esa cábala se convirtiera en una realidad inamovible.

Por palabras del mismo Diego, “Inglaterra era un muro”. No había forma de superar a los ingleses con juego metódico y estructurado, se necesitaban gambetas y carreras. Era necesario que alguien se pusiera el “overol” e hiciera todo lo posible para atravesar la arena movediza que Bobby Robson había puesto en el medio del campo de su equipo.

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El primer tiempo terminó con igualdad. Ninguno de los dos equipos logró lastimar al otro, pero en el medio tiempo, en la cabeza de Diego Maradona, empezó a cocerse una idea socarrona. El partido necesitaba picardía, así que entró al campo de nuevo y, a los 6 minutos, corrió a disputar con Peter Shilton una pelota elevada y le dio con la mano para sumar al marcador. Corrió, celebró y gritó, mirando hasta en dos ocasiones al línea y al árbitro central, para ver si alguno lo había notado haciendo trampa, riendo mientras los jugadores ingleses protestaban, pero ninguno dio señales de haber advertido la treta.

“Fue un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios”, afirmó a un periodista una vez terminado el partido, en los vestidores. Diego marcó ese gol e Inglaterra no pudo sobreponerse. Luego de “la mano de Dios”, apenas cuatro minutos después, corrió por toda la cancha y se sacó del sombrero el gol del siglo: eludió con gambetas rápidas a cuatro jugadores ingleses, mientras el resto lo perseguía de lejos con las piernas tensas y los ojos enfurecidos, y marcó gol.

Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra esa tarde y emprendió el camino por su segunda Copa del Mundo, pero los ingleses, ni siquiera con la belleza del segundo gol, pudieron perdonarlo, en especial, Peter Shilton. “Fue una clara infracción. Una trampa. Mientras corría a festejar miró hacia atrás dos veces, esperando el silbato del árbitro. Él sabía lo que había hecho. Todos lo sabían, menos el árbitro y los líneas (...) Lo que no me gusta es que nunca se disculpó. En ninguna etapa dijo que había hecho trampa y que le gustaría pedir perdón. En su lugar, usó su línea de la ‘Mano de Dios’”, aseguró el portero inglés.

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