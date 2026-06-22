La confesión de Messi después del triunfo de Argentina: “Estaba con bronca”

El capitán argentino fue la figura del triunfo que selló la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026. Foto: EFE - Mariscal

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Lionel Messi volvió a aparecer cuando más lo necesitaba Argentina. Con los dos goles de la victoria sobre Austria, el capitán lideró la clasificación de la Albiceleste a los 16avos de final del Mundial 2026 y, tras el encuentro, destacó el valor de un triunfo que calificó como sufrido, en una Copa del Mundo que considera cada vez más pareja.

Lejos de enfocarse en su actuación individual, el rosarino puso el acento en el objetivo colectivo alcanzado. “Estoy muy feliz. Fue un triunfo muy sufrido, duro, trabajado. Espero que nos dé tranquilidad para lo que viene. Es un Mundial muy igualado. Estamos felices por la clasificación”, afirmó en conferencia de prensa.

Un partido más complejo de lo esperado

Aunque Argentina logró sumar su segunda victoria consecutiva, Messi reconoció que el compromiso con Austria presentó dificultades que obligaron al equipo a redoblar esfuerzos durante varios pasajes del encuentro.

“Estaba dentro de nuestros planes poder conseguir las dos victorias, pero son partidos muy igualados. Hubo mucha intensidad. Por momentos nos costó tener la posesión. No nos hicieron daño, pero fue un partido muy trabado e intenso. Había que jugar muy rápido”, analizó.

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El capitán también dejó claro que el seleccionado argentino mantiene la misma exigencia sin importar el rival que tenga enfrente. “Lo importante era la clasificación. Somos Argentina y siempre vamos a buscar los partidos ante cualquier rival. Hay que demostrarlo dentro de la cancha”, sostuvo.

La bronca por el penal fallado

Pese a haber marcado los dos goles que aseguraron el triunfo, Messi no ocultó su malestar por el penal desperdiciado durante el encuentro. El delantero reconoció que esa acción le dejó una sensación amarga, especialmente al cierre de la primera mitad.

“Los goles que marqué se dieron de manera espectacular. Lástima el penal que erré. Uno nunca sabe. Estamos felices por el resultado y por lo que logramos como equipo”, señaló.

Más adelante volvió sobre la jugada y fue autocrítico con su ejecución. “Estaba con bronca porque erré el penal. Lo pateé muy mal, pero pudimos revertir la situación”, admitió.

El presente por encima de los récords

Aunque alcanzó una nueva marca histórica en los Mundiales, Messi evitó detenerse en las estadísticas personales y prefirió centrarse en el momento que atraviesa junto al seleccionado argentino.

“No recuerdo si tengo un gol favorito. Estoy cansado, me cuesta pensar. Disfruto este momento y tengo ganas de volver con mis compañeros”, expresó.

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La ilusión sigue intacta

De cara a lo que viene en el torneo, el capitán resaltó el compromiso del grupo y la manera en que el plantel vive cada competencia con la camiseta argentina.

“Todos vivimos estos partidos como algo especial. Todo el plantel lo vive así, ahora y durante toda nuestra etapa, cuando nos juntamos para competencias o amistosos. Disfrutamos de competir, entrenar y darle alegrías a la gente”, explicó.

Con el boleto a la siguiente ronda ya asegurado, Messi dejó un mensaje de prudencia sobre el camino que aún queda por recorrer en el Mundial.

“Intentaremos seguir en esta dinámica, en esta sintonía. Es pasito a pasito, esto es largo y difícil. Yo disfruto cada momento dentro de la cancha”, concluyó.

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