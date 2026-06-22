Así está la lista de clasificados a los dieciseisavos de final en el Mundial 2026

Cuatro selecciones ya aseguraron su lugar en los dieciseisavos de final, mientras que otras empiezan a despedirse del torneo tras las primeras jornadas de la fase de grupos. Foto: EFE - Mariscal

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La fase de grupos del Mundial 2026 empieza a definir su panorama de manera anticipada. Mientras algunas selecciones celebran su presencia en los dieciseisavos de final, otras ya conocen el amargo destino de una eliminación prematura. Tras las dos primeras jornadas, cuatro equipos tienen garantizada su continuidad en el torneo y empiezan a mirar de reojo los posibles cruces de la siguiente ronda.

La más reciente en asegurar su clasificación fue Argentina, que este lunes confirmó su presencia entre las 32 mejores selecciones del campeonato. La Albiceleste continúa liderada por Lionel Messi, quien sigue agrandando su legado en las Copas del Mundo. Después de haber firmado un triplete en el debut, el capitán argentino volvió a marcar contra Austria y alcanzó los 18 goles mundialistas. Antes de su anotación definitiva, incluso desperdició una oportunidad desde el punto penal, aunque logró recuperarse antes del pitazo final.

México, Estados Unidos y Alemania ya habían hecho la tarea

Antes de la clasificación argentina, otras tres selecciones ya habían asegurado su boleto a los dieciseisavos. Se trata de México, Estados Unidos y Alemania, equipos que resolvieron su situación gracias a dos victorias en sus dos primeras presentaciones.

Las dos selecciones anfitrionas, México y Estados Unidos, aprovecharon su condición de locales para avanzar de manera temprana, mientras que Alemania selló su clasificación durante la jornada del domingo.

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El grupo de clasificados podría ampliarse muy pronto. Noruega, Francia, Colombia, Inglaterra y Ghana aparecen como las selecciones con opciones de convertirse en las próximas en asegurar matemáticamente su presencia en la fase eliminatoria.

Por su parte, España todavía no ha certificado su clasificación, aunque se encuentra muy cerca de conseguirla. La victoria frente a Arabia Saudí y el empate ante Cabo Verde dejaron a la selección española con un panorama favorable de cara a la tercera fecha.

Así están los clasificados a dieciseisavos

Hasta el momento, las selecciones que ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda son:

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Aunque los clasificados empiezan a acumularse, todavía no se conocen de manera definitiva la mayoría de los emparejamientos de dieciseisavos de final. Esa instancia se disputará entre el 29 de junio y el 4 de julio en sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá.

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También comienzan las despedidas

Mientras unos celebran, otros ya tienen preparado el regreso a casa. Con una jornada completa y parte de la segunda disputadas, tres selecciones quedaron sin posibilidades de avanzar tras acumular dos derrotas consecutivas.

Los primeros eliminados del Mundial 2026 son:

Haití

Túnez

Turquía

El camino hacia la final

Superada la ronda de dieciseisavos, el calendario del torneo ya tiene fechas definidas para las siguientes fases. Los octavos de final se jugarán entre el 4 y el 7 de julio, los cuartos de final entre el 9 y el 12, mientras que las semifinales quedaron programadas para el 14 y 15 de julio.

El partido por el tercer puesto se disputará el 18 de julio y la gran final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, escenario donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

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