AFA sancionó a Estudiantes y suspendió a Verón por el “pasillo de espaldas” a Rosario Central

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este jueves 27 de noviembre una resolución histórica tras el polémico “pasillo de espaldas” realizado por Estudiantes de La Plata a Rosario Central, campeón de la Liga 2025, por liderar la Tabla Anual.

El gesto, ocurrido en el Gigante de Arroyito antes del cruce por los octavos de final del Torneo Clausura, derivó en una investigación de oficio que terminó con fuertes sanciones al club, al plantel profesional y a su presidente, Juan Sebastián Verón.

La sanción de la AFA

Tras los hechos, la AFA emitió un comunicado detallando las sanciones contundentes impuestas a Estudiantes de La Plata. El fallo incluye una suspensión de seis meses para Juan Sebastián Verón, quien queda impedido de participar en cualquier actividad vinculada al fútbol, tras determinarse que la decisión del gesto fue suya.

En cuanto a los jugadores, se aplicaron dos fechas de suspensión para los futbolistas que participaron del “pasillo invertido”, entre los que se encuentran Muslera, Gómez, Núñez, Palacios, Farías, González Pírez, Arzamendia, Cetre, Piovi, Medina y Amondarain.

Además, el volante Santiago Núñez recibió una prohibición de ejercer la capitanía por tres meses debido a su rol de liderazgo en el incidente.

Como sanción al club, se impuso una multa equivalente a 4.000 entradas por conducta ofensiva y violación del juego limpio. La AFA también informó que continuará la investigación para determinar posibles responsabilidades en otros miembros de la Comisión Directiva.

Cabe destacar que las suspensiones a los jugadores se cumplirán en el próximo torneo oficial y afectarán solo partidos efectivamente disputados, para no alterar la competición vigente.

La respuesta de Juan Sebastián Verón

Al día siguiente de conocerse el fallo en su contra, Juan Sebastián Verón, presidente del club, habló en los medios argentinos. El exjugador justificó abiertamente sus acciones y las atribuyó al contexto que, a su juicio, prevalece en el fútbol argentino.

“Quiero un fútbol mejor, y yo no quiero ser Presidente de la AFA, no me interesa. Pero sí quiero que los clubes sean más fuertes y más prolijos. Que los campeonatos sean mejores, que los recursos sean más, que la gente pueda ir en forma masiva a ver sus equipos también de visitante, que las formativas tengan mejores instalaciones… un fútbol argentino mejor, eso es lo que quiero”, aclaró Verón.

Además, el presidente apuntó al clima que —según él— domina el fútbol argentino. “Vamos a estar atentos porque de ahí parte después el accionar, que generalmente no terminan bien estas cosas. Pueden terminar con un descenso, con malos arbitrajes, es algo que está pasando y estamos acostumbrados”, dijo Verón.

Con este cruce de posiciones, el caso del “pasillo de espaldas” trasciende lo disciplinario y expone una grieta más profunda sobre el rumbo del fútbol argentino.

