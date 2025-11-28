Palmeiras vs. Flamengo: hora y dónde ver la final de la Copa Libertadores 2025

La final de la Copa Libertadores 2025 se jugará en Lima el 29 de noviembre de 2025. Foto: AFP - CARL DE SOUZA

El fútbol sudamericano vive este sábado 29 de noviembre su día cumbre. Palmeiras y Flamengo se enfrentan en el Estadio Monumental de Lima para definir el nuevo campeón de la Copa Conmebol Libertadores.

El clásico brasileño no solo decidirá al mejor club del continente, sino que extenderá a siete la hegemonía ininterrumpida de Brasil en el torneo, la racha más dominante en los más de 60 años del certamen.

Ambos equipos llegan con tres trofeos del certamen en sus vitrinas, el ganador de esta edición se convertirá en el club brasileño con más títulos en la historia del torneo, desempatando un liderazgo compartido entre Flamengo, Gremio, Palmeiras, Santos y São Paulo, todos con tres títulos.

Además, esta final prolonga una hegemonía sin precedentes. Contando 2025, en las últimas nueve ediciones, ocho campeones son brasileños. Entre Flamengo, Palmeiras, Fluminense y Botafogo han tejido una era que no existe en los más de 60 años de historia del certamen.

Con esta final, Brasil alcanzará el récord de siete títulos consecutivos, igualando por primera vez a Argentina en número total de copas (25).

El camino a la final de los equipos

Bajo la dirección del portugués Abel Ferreira, Palmeiras llega tras una hazaña épica: remontar un 3-0 en contra ante Liga de Quito en las semifinales, con una goleada por 4-0 en casa que lo instaló en la final. Antes eliminó a Universitario, River Plate y avanzó como líder del grupo G.

Por su lado, Flamengo, al mando de Filipe Luís, fue segundo en su grupo y dejó en el camino a Internacional, Estudiantes de La Plata y Racing, contra quien sostuvo un empate sin goles en Avellaneda tras ganar en la ida.

El duelo también reúne a varios de los futbolistas más destacados del continente. En Palmeiras brillan Gustavo Gómez, Vitor Roque, Aníbal Moreno y Juan “Flaco” López. En Flamengo sobresalen Giorgian de Arrascaeta, Jorginho, Everton, Gonzalo Plata y el colombiano Jorge Carrascal, quien podría ser titular.

El último cruce entre ambos gigantes fue hace poco más de un mes, el 19 de octubre, por el Brasileirao. En ese partido, Flamengo se impuso 3-2 como local en el Maracaná, en un duelo lleno de emociones que anticipó lo que será esta final.

Con el liderato del toreno local a su favor, Flamengo llega con un leve aroma a favoritismo. Sin embargo, la experiencia finalista y la capacidad de reacción demostrada por Palmeiras en semifinales lo convierten en un rival de temer. Solo el escenario de Lima determinará quién se lleva la Gloria Eterna y los 24 millones de dólares en premios.

Hora y dónde ver la final de la Copa Libertadores

Fecha: sábado 29 de noviembre

Lugar: Lima, Perú.

Estadio: Monumental de la U

Hora: 4:00 p.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN y Disney+ Plan Premium

