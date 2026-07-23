Alemania y Francia inician una nueva era: ya tienen listo a sus próximos seleccionadores Foto: Agencias EFE – AFP

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El fútbol europeo se encamina hacia un cambio de ciclo en dos de sus selecciones más importantes. Alemania y Francia ultiman los detalles para presentar a sus nuevos entrenadores, con dos nombres de enorme peso en el panorama internacional: Jürgen Klopp y Zinédine Zidane, quienes quedarían al frente de la Mannschaft y de los Bleus, respectivamente, tras el final de sus procesos anteriores.

Klopp, listo para asumir el reto con Alemania

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) tiene previsto oficializar este viernes el nombramiento de Jürgen Klopp como nuevo director técnico de la selección alemana. Aunque la entidad convocó una conferencia de prensa en su sede de Fráncfort sin especificar el motivo, el acuerdo entre ambas partes ya fue anunciado y únicamente restan algunos procedimientos internos para formalizar la designación.

El entrenador, de 59 años, firmará un contrato hasta 2030, año en el que se disputará el próximo Mundial.

Klopp dejará su cargo como director global de fútbol de Red Bull, función que desempeñaba desde comienzos de 2025 y que contemplaba un vínculo hasta 2029. Según el diario Bild, su salida no implicará un pago por transferencia, sino una donación de un millón de euros a la fundación Wings for Life, dedicada a la investigación de lesiones de la médula espinal.

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El elegido tras la salida de Nagelsmann

Desde la eliminación de Alemania frente a Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, resultado que provocó la salida de Julian Nagelsmann, Klopp se convirtió en el principal candidato para asumir el proyecto de la selección.

El técnico llega con una trayectoria destacada tras sus pasos por Maguncia, Borussia Dortmund y, especialmente, Liverpool, donde escribió una de las páginas más importantes de la historia reciente del club inglés. Allí conquistó la Premier League de 2020, poniendo fin a una espera de 30 años por el título local, además de ganar la Liga de Campeones un año antes. Su etapa en Anfield concluyó en junio de 2024, después de nueve temporadas.

Su llegada representa un intento por cambiar el rumbo de una selección que, tras conquistar el Mundial de 2014, ha acumulado resultados decepcionantes en las siguientes Copas del Mundo: eliminaciones en la fase de grupos en 2018 y 2022, además de la reciente despedida en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Francia prepara la presentación de su nuevo seleccionador

Mientras tanto, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que el próximo 28 de julio realizará una conferencia de prensa para presentar al nuevo entrenador de la selección nacional.

Aunque el comunicado no menciona nombres, Zinedine Zidane aparece como el gran favorito para asumir el cargo y reemplazar a Didier Deschamps, quien puso fin a un ciclo de más de una década tras finalizar en el cuarto puesto del Mundial 2026.

Deschamps dirigió a Francia desde 2012 y durante su gestión llevó al equipo a conquistar la Copa del Mundo de 2018.

Zidane, el nombre que más ilusiona a los Bleus

Desde hace varios años, Zidane ha sido señalado como el sucesor natural de Deschamps. El exfutbolista, campeón del mundo con Francia en 1998, nunca ocultó su deseo de dirigir a la selección absoluta.

El francés, de 54 años, no entrena desde su segunda etapa al frente del Real Madrid, entre 2019 y 2021. En el club español construyó un exitoso historial como técnico, destacándose por conquistar tres Ligas de Campeones consecutivas en 2016, 2017 y 2018.

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Si las previsiones se cumplen, tanto Klopp como Zidane asumirán el liderazgo de dos de las selecciones más tradicionales del fútbol mundial, iniciando nuevos procesos con la mirada puesta en el Mundial de 2030.

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