Quintero rompió el silencio y desató la polémica con Coudet en River: “No soy prioridad”

Juan Fernando Quintero explicó por qué se incorporará más tarde a la pretemporada de River Plate y aseguró que no es una prioridad para Eduardo ‘Chacho’ Coudet. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

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Las palabras de Juan Fernando Quintero dejaron al descubierto un escenario que hasta ahora se manejaba entre rumores. El volante colombiano aseguró que no se considera una prioridad para el entrenador Eduardo ‘Chacho’ Coudet, explicó por qué se incorporará más tarde a la pretemporada de River Plate y reconoció que está evaluando cuál será la mejor decisión para su futuro, en un contexto marcado por las diferencias futbolísticas con el técnico.

En una entrevista con ESPN, el mediocampista fue contundente al referirse a la polémica que surgió por su llegada una semana después del resto del plantel. Según explicó, el club ya le había otorgado el permiso antes del Mundial de 2026 y, si realmente hubiera sido una pieza fundamental para el entrenador, la situación habría sido distinta.

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“Si yo hubiera sido prioridad, a los dos días me llama y me dice: ‘Te necesito acá’, y créeme que a los dos días estoy”, aseguró Quintero. Además, afirmó que no entiende por qué se ha generado tanta controversia alrededor de su situación, pues indicó que ni siquiera ha conversado con Coudet desde que terminó la temporada y que únicamente recibió la fecha en la que debía presentarse nuevamente.

Quintero reconoce diferencias futbolísticas con Coudet

El colombiano explicó que mantiene una relación cordial con el entrenador, aunque dejó claro que ambos tienen una visión distinta del fútbol, aspecto que, a su juicio, terminó afectando su continuidad durante la campaña.

Como ejemplo recordó la final del fútbol argentino, compromiso en el que apenas disputó cinco minutos, una decisión que en su momento evidenció su inconformidad. Para Quintero, esa situación reflejó el lugar que ocupa dentro de la consideración del técnico.

El volante insistió en que siempre ha respetado las decisiones de los entrenadores a lo largo de su carrera, incluso cuando no ha estado de acuerdo con ellas. En ese sentido, señaló que nunca ha faltado al respeto a Coudet, aunque admitió que sus conceptos futbolísticos son muy diferentes.

Según explicó, no existe ningún misterio alrededor de una posible salida de River Plate, ya que considera evidente que no hace parte de las prioridades del cuerpo técnico. Por eso, aseguró que actualmente analiza cuál es el mejor camino tanto para él como para la institución.

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El permiso para llegar más tarde a la pretemporada

Quintero también aclaró que su incorporación tardía responde a motivos familiares y no a una decisión tomada de manera unilateral. Reveló que la dirigencia le concedió unos días adicionales para resolver asuntos personales y que tiene autorización para presentarse el 30 de julio.

El mediocampista reiteró que no le gusta profundizar en temas familiares, pero insistió en que el permiso fue otorgado por el club con anterioridad y que no entiende el ruido generado alrededor de su situación.

Finalmente, sostuvo que su intención es que todo se resuelva de la mejor manera, pensando en el bienestar de River Plate por encima de cualquier nombre propio. Mientras tanto, sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de que su ciclo en el club llegue a su fin, en medio de una relación futbolística que, según él mismo reconoció, nunca terminó de encajar con la idea de Eduardo ‘Chacho’ Coudet.

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