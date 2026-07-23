Álvaro Montero y Sebastián Villa podrían debutar con Boca en Sudamericana: hora y dónde ver

Los dos colombianos fueron convocados por Rodolfo Arruabarrena para el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana contra O’Higgins. Foto: Boca Juniors

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La espera podría terminar antes de lo previsto para los dos refuerzos colombianos de Boca Juniors. Apenas unos días después de incorporarse a los entrenamientos, Álvaro Montero y Sebastián Villa aparecen entre los convocados para el compromiso de este jueves frente a O’Higgins, correspondiente a la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. De concretarse su presencia en cancha, ambos vivirán su estreno oficial con el conjunto xeneize en un partido internacional y en el escenario de La Bombonera.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibirá al club chileno este 23 de julio, desde las 7:30 p.m. (hora colombiana), con la misión de sacar ventaja en una serie que se definirá la próxima semana en territorio chileno.

El juego tendrá la transmisión de ESPN y Disney+.

Arruabarrena les abrió un lugar entre los convocados

Montero y Villa llegaron a Boca para reforzar al equipo en el segundo semestre de 2026 y apenas comenzaron trabajos con el plantel el pasado 18 de julio. Aun así, el entrenador decidió incluirlos en la convocatoria para el primer duelo de la llave ante O’Higgins, una muestra de confianza en las condiciones de los dos futbolistas colombianos.

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La lista de concentrados también tiene como principal novedad el regreso del capitán Leandro Paredes, quien volvió a entrenar tras disputar el Mundial de 2026 con la selección de Argentina. El mediocampista regresó luego de obtener la medalla de plata, después de la derrota de la Albiceleste ante España en la final disputada en Nueva Jersey.

Montero llega tras su paso por Vélez y el Mundial

En el caso de Álvaro Montero, su incorporación se dio una vez que terminó su participación con la selección de Colombia en la Copa del Mundo. Aunque integró la convocatoria nacional, el arquero no sumó minutos durante el torneo, ya que Camilo Vargas fue el titular bajo los tres palos.

El guardameta llegó procedente de Vélez Sarsfield, club en el que permaneció durante un año y donde logró consolidarse como titular y una de las figuras durante el primer semestre de 2026.

Villa inicia un segundo ciclo con Boca

Para Sebastián Villa, este posible debut marcaría el comienzo de una nueva etapa en un club que conoce bien. El extremo ya defendió la camiseta de Boca entre 2018 y 2023, periodo en el que dejó un registro de 29 goles, 31 asistencias y siete títulos.

Sin embargo, su regreso no ha estado exento de controversia. Parte de la afición ha manifestado su inconformidad con el fichaje debido a la forma en que terminó su anterior ciclo, marcado por las causas judiciales que enfrentó el jugador, el juicio que sostuvo contra el club y algunas declaraciones en las que habló sobre un interés de vestir la camiseta de River Plate, el clásico rival del conjunto xeneize.

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¿Cuándo sería el estreno si no juegan ante O’Higgins?

En caso de que Arruabarrena decida no darles minutos frente al conjunto chileno, Montero y Villa tendrían una nueva oportunidad de estrenarse este mismo fin de semana, cuando Boca Juniors visite a Deportivo Riestra en el inicio del Clausura de la Liga Profesional de Argentina.

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