Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte: Efraín Juárez, su técnico, lo confirmó

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, afirmó este miércoles que el lateral colombiano Álvaro Angulo recibió amenazas de muerte en su teléfono y en su correo electrónico a horas del partido de la Leagues Cup que perdieron por 3-1 con Inter Miami.

Los hechos están siendo investigados por el club mexicano, añadió. “Hoy en la mañana, un jugador mío que jugaba en Independiente, Álvaro (Angulo), recibió amenazas de muerte a su correo y a su teléfono”, dijo Juárez en la rueda de prensa posterior al partido que marcó la eliminación de Pumas.

“No sé de dónde”, dijo al ser interrogado por el probable origen de los mensajes anónimos. El entrenador mexicano, quien dirigió a Atlético Nacional en el segundo semestre de 2024, dijo que el ánimo del jugador de 28 años estaba muy afectado antes del partido por las supuestas amenazas.

Angulo dejó las filas de Independiente de Avellaneda para fichar con Pumas el pasado 25 de julio, y mantiene reclamos de orden económico con la dirigencia del Rey de Copas argentino. “Estamos en una investigación interna del club”, concluyó Juárez.

Hasta el momento de publicación de este artículo, el futbolista colombiano no se ha pronunciado públicamente sobre las amenazas recibidas. A pesar de la situación que vivió, fue titular en la derrota de su equipo ante el Inter Miami este miércoles. Jugó 87 minutos y remató una vez a puerta.

El lateral nariñense nació hace 28 años en Tumaco y debutó como profesional en Deportivo Pasto. Después tuvo pasos por Águilas Doradas y Atlético Nacional antes de dar el salto al extranjero en 2025. Su paso por Independiente de Avellaneda fue breve y desde el mes pasado juega para Pumas de la Liga MX.

