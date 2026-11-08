Álvaro Montero: el redimido que le dio un nuevo título a Boca Juniors

Meses atrás habría sido impensado que Álvaro Montero terminara el año levantando un título con Boca Juniors. Mucho menos que el arquero de la selección de Colombia fuera una de las figuras de la consagración. Sin embargo, el fútbol tiene esas vueltas. El colombiano pasó de ser cuestionado por sus primeros partidos a convertirse en uno de los responsables del regreso del equipo xeneize a los títulos, después de más de tres años de espera. Y eso que todavía faltan la Copa Argentina, en la que los bosteros están en semifinales, y la Copa…

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Meses atrás habría sido impensado que Álvaro Montero terminara el año levantando un título con Boca Juniors. Mucho menos que el arquero de la selección de Colombia fuera una de las figuras de la consagración. Sin embargo, el fútbol tiene esas vueltas. El colombiano pasó de ser cuestionado por sus primeros partidos a convertirse en uno de los responsables del regreso del equipo xeneize a los títulos, después de más de tres años de espera. Y eso que todavía faltan la Copa Argentina, en la que los bosteros están en semifinales, y la Copa Sudamericana, en la que los argentinos jugarán la final en Barranquilla contra Atlético Mineiro en un par de semanas.

Por ahora, Boca se coronó campeón de la Tabla Anual del fútbol argentino tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia el sábado, con un gol agónico de Enner Valencia. En medio del rompecabezas que se convirtió el campeonato de ese país, este título premia al equipo que más puntos acumuló durante las fases regulares del Apertura y el Clausura. No significa que Boca haya ganado el Clausura, cuya fase eliminatoria todavía debe disputarse, sino que fue el mejor del acumulado, con 63 puntos, uno más que Rosario Central.

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La consagración tuvo un protagonista colombiano: Montero, que sostuvo al equipo en momentos clave. Una imagen que contrastó con aquella de julio, cuando el arquero apenas comenzaba su aventura en uno de los gigantes de Argentina.

En sus primeros partidos, Montero fue constantemente señalado por sus errores. Las críticas fueron feroces y hasta se cuestionó su continuidad como titular. Entonces apareció Óscar Córdoba para respaldarlo: “Es un arquero de selección, por Dios. Hoy lo queremos decapitar”. El histórico guardameta aseguró que su compatriota tendría la capacidad de recuperarse. El tiempo terminó dándole la razón.

Y no era cualquiera quien hablaba. Córdoba es una leyenda de Boca, campeón de dos Libertadores y una Intercontinental, además de tres torneos argentinos. Junto con Jorge Bermúdez y Mauricio Serna integró una generación que construyó una relación especial entre Colombia y el club. Para Montero, defender ese arco también significaba cargar con semejante herencia.

Otro colombiano también encontró una reivindicación deportiva: Sebastián Villa. El delantero regresó después de una salida marcada por su condena por violencia de género y los conflictos contractuales y económicos con Boca. Juan Román Riquelme defendió su reincorporación apelando a una segunda oportunidad. Villa volvió y conquistó su octavo título xeneize, aunque el éxito deportivo no borra la gravedad de sus antecedentes judiciales.

La historia de Montero, sin embargo, tiene un significado particular. Llegó entre expectativas, soportó cuestionamientos y respondió en los momentos decisivos. Todavía tiene mucho por ganar, pero ya dio el primer paso. Porque en Boca los títulos construyen ídolos, aunque a veces, antes de celebrarlos, haya que sobrevivir a las críticas.

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