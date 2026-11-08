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Álvaro Montero: el redimido que le dio un nuevo título a Boca Juniors

Aunque empezó su etapa en el Xeneize con muchos cuestionamientos, el portero de la selección de Colombia terminó siendo figura con los bosteros. Ahora, le queda por delante la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla.

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Fernando Camilo Garzon Gomez

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Meses atrás habría sido impensado que Álvaro Montero terminara el año levantando un título con Boca Juniors. Mucho menos que el arquero de la selección de Colombia fuera una de las figuras de la consagración. Sin embargo, el fútbol tiene esas vueltas. El colombiano pasó de ser cuestionado por sus primeros partidos a convertirse en uno de los responsables del regreso del equipo xeneize a los títulos, después de más de tres años de espera. Y eso que todavía faltan la Copa Argentina, en la que los bosteros están en semifinales, y la Copa…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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