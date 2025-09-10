Ancelotti habló de la experiencia de Brasil en El Alto: “Es difícil jugar aquí”

Carlo Ancelotti le da instrucciones a sus seleccionados en el Estadio de El Alto. Foto: EFE - Luis Gandarillas

Brasil no supera su mal momento. La pentacampeona del mudno cerró las Eliminatorias al Mundial 2026 con el registro más pobre de toda su historia. La Canarinha terminó en el quinto lugar con apenas 28 puntos de 54 posibles, lo que representa una efectividad del 51%. En el camino acumuló seis derrotas, entre ellas las dos frente a Argentina —incluido un recordado 4-1— y caídas contra Uruguay, Colombia, Paraguay y Bolivia, en este último caso sufriendo su primera derrota contra la auriverde, en El Alto, después de 16 años.

Con el formato anterior, en el que solo clasificaban cuatro selecciones de manera directa, Brasil habría tenido que disputar el repechaje.

Ancelotti habló del futuro de Brasil de cara al Mundial

En la última jornada, disputada en los 4.150 metros de altitud de El Alto, la selección brasileña perdió 1-0 ante Bolivia en un partido condicionado por un polémico penal sancionado por el árbitro chileno Cristian Garay tras revisión del VAR.

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, reconoció lo difícil que fue el partido en la altitud y lamentó las decisiones arbitrales. “El encuentro fue muy, muy complicado. Es muy difícil jugar aquí”, admitió tras la derrota.

A pesar del rendimiento histórico a la baja, Ancelotti se mostró confiado de cara al Mundial de Norteamérica 2026.

El entrenador italiano aseguró que “Brasil está en el camino correcto para llegar bien a la Copa del Mundo” y destacó que el equipo tendrá la oportunidad de probar a jugadores jóvenes en la preparación.

“Vamos a hacer un Mundial con éxito, a pelearlo, a lucharlo”, afirmó, convencido de que el tropiezo en la eliminatoria no impedirá a la pentacampeona llegar con opciones a la gran cita.

