Así quedará nuevo top-10 del ranking FIFA: Argentina ya no será la mejor del mundo

España será la gran protagonista de la próxima actualización del ránking FIFA. La selección de Luis de la Fuente firmó una doble fecha perfecta en las Eliminatorias al Mundial 2026, goleando 6-0 a Turquía y 3-0 a Bulgaria, resultados que le permitirán alcanzar la cima del escalafón.

De esta forma, los españoles destronarán a Argentina del primer lugar después de 29 meses, poniendo fin al reinado que comenzó en abril de 2022, marcado, principalmente, por el título mundial conseguido en Catar.

El cambio en la cima del ranking también involucra a Francia, que gracias a sus resultados se quedará con la segunda casilla, relegando a la Albiceleste a la tercera posición.

La derrota contra Ecuador le costó caro al equipo de Lionel Scaloni, que pierde terreno de cara al sorteo del Mundial. Inglaterra se mantendrá cuarta, mientras que Portugal y Brasil seguirán en el quinto y sexto lugar, respectivamente, reflejando la regularidad de ambas selecciones en este ciclo clasificatorio.

Más atrás, Países Bajos y Bélgica conservarán la séptima y octava posición, con Croacia novena después de una ventana positiva e Italia completando el top-10 pese a un rendimiento irregular. Este nuevo orden en el escalafón global anticipa un sorteo de Copa del Mundo más emocionante, con cabezas de serie que pueden alterar el panorama de las fases de grupos.

Colombia también está a la expectativa. La Tricolor se ubica actualmente en el puesto 14, pero las victorias contra Bolivia en Barranquilla y la goleada contra Venezuela en Maturín podrían darle un impulso importante en el escalafón.

Escalar al puesto 13 o incluso 12 significaría mejorar su ubicación en el bombo del sorteo de diciembre, algo que podría facilitarle un grupo más favorable en el Mundial de 2026.

