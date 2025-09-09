No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Colombia está en el lugar en el que se merece estar”: Néstor Lorenzo

Con 28 puntos, el técnico argentino llevó a Colombia al tercer lugar de las eliminatorias al Mundial 2026.

Redacción Deportes con EFE
10 de septiembre de 2025 - 03:25 a. m.
El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, da instrucciones este martes, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y Colombia en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina).
Foto: EFE - Adan González
El técnico argentino Néstor Lorenzo celebró este martes que Colombia, después de haber enfrentado “altibajos”, terminó en el tercer lugar de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026, por debajo de Argentina y Ecuador.

“Creo que estamos en el lugar que nos merecemos estar”, declaró Lorenzo en una rueda de prensa desde la ciudad venezolana de Maturín, donde sus pupilos derrotaron por 3-6 a la Vinotinto, en el último compromiso de la clasificación sudamericana, que dejó al conjunto dueño de casa por fuera del Mundial de 2026.

Al evaluar el recorrido de su seleccionado, admitió que “hubo unos altibajos sobre todo en los resultados de varios partidos” que consideró se les “escaparon sobre la hora en grandes escenarios”.

“Pero el equipo fue protagonista y siempre salió a buscar los partidos. Y eso es lo que tenemos que seguir creciendo, seguir mejorando”, añadió.

Sobre su rival de este martes, Lorenzo consideró que Venezuela los “complicó en el primer tiempo”.

“Nos supimos reponer, eso es lo importante. (...) Orgullosos de este grupo, que siempre saca lo mejor en el momento justo”, agregó.

Colombia terminó en el tercer lugar de las eliminatorias sudamericanas con 28 puntos, por debajo de Argentina y Ecuador, mientras que Venezuela, con 18 puntos, finalizó en el octavo puesto de la clasificación y se mantiene como la única selección sudamericana que no ha participado de un Mundial de fútbol.

Resultados de la fecha 18 de las Eliminatorias

  • Ecuador 1 vs. Argentina 0
  • Bolivia 1 vs. Brasil 0
  • Chile 0 vs. Uruguay 0
  • Perú 0 vs. Paraguay 1
  • Venezuela 3 vs. Colombia 6

Así quedó la tabla de las Eliminatorias al Mundial 2026 tras la última fecha

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes con EFE

NESTOR LORENZO

 

