¡Año Nuevo, Fútbol Nuevo! Esta es la agenda de la Premier League para el primer día del 2026

Un hincha del Manchester City llegando al estadio Ciudad de Manchester para el partido entre el City y el West Ham United por la fecha 17 de la English Premier League. Foto: EFE - ALEX DODD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Premier League es de esas ligas que nunca abandona a los más futboleros. Por estos días, la primera división en Inglaterra es el único campeonato, entre los más prestigiosos del mundo, que sostiene su vertiginoso ritmo de partidos y emociones.

Así como se ha convertido en una tradición el Boxing Day, los encuentros del día después de Navidad, la agenda de la Liga Premier se pone interesante desde el primer día del año. Mucho más este 2026 con un primer puesto tan peleado.

Por eso, estos son los cuatro cotejos que abren la segunda ronda de la Premier League, le dan la bienvenida al 2026 y podrían definir al campeón de la temporada. Especialmente el último partido de la jornada, a cargo del Manchester City.

Partidos de la Premier League el 1.º de enero de 2026

Afortunadamente, los colombianos fanáticos de la liga inglesa no se van a ver obligados a madrugar luego de la celebración de Año Nuevo. El primer turno será a las 12:30 p. m. y presentará al Crystal Palace de Jefferson Lerma contra Fulham.

A esa misma hora, Liverpool recibirá en Anfield al Leeds United. Los dirigidos por Arne Slot tiene la gran oportunidad de acercarse al Aston Villa, el cual ocupa la tercera posición de la tabla de posiciones, por detrás de Man City y Arsenal.

A las 3:00 p. m. (hora colombiana), Tottenham visitará el Gtech Community Stadium del Brentford en busca de un triunfo que lo saque de la incómoda zona media de la tabla. Sin duda una prueba de fuego para comenzar el año con el pie derecho.

Manchester City vs. Sunderland

Por último, el 10 veces campeón de la primera división de Inglaterra tendrá un partido bisagra frente Los Gatos Negros, quienes oficiarán de local en el Stadium of Light y marchan en el séptimo lugar a cuatro puntos del cuarto puesto, posición de clasificación directa a la próxima UEFA Champions League.

El balón rodará a partir de las 3:00 p. m. Un partido de suma importancia tanto para el City como para el Arsenal, líder de la Liga Premier. En caso de que los dirigidos por Pep Guardiola no consigan una victoria o pierdan el cotejo, quedarán relegados a cinco unidades de los Gunners, quienes ya ganaron su partido de la jornada 19.

La Premier League 2025/26 promete emociones y muchos goles desde el primer día del año, un lujo que ninguna otra liga en el mundo se puede dar. Todo eso sin contar que las otras 19 fechas restantes pueden esconder muchas sorpresas, como una lucha por el título hasta el último minuto y entre más de dos equipos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador