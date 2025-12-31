Luis Díaz se lanza a la música: “La promesa”, escuche acá su primera champeta

Luis Díaz, delantero de la selección de Colombia, ahora también es cantante. Foto: Agencia EFE

El delantero colombiano Luis Díaz cerró el 2025 con una faceta inesperada. Este 31 de diciembre, como preludio a la celebración de Año Nuevo, lanzó su primera canción titulada “La promesa”, una champeta que marca su debut oficial como artista solista y que rápidamente se volvió conversación en redes sociales.

La canción es una colaboración con Juanda Iriarte y Nelsen, y viene acompañada de un video en el que Díaz aparece junto a su familia, en un recorrido íntimo que conecta sus orígenes con su presente en la élite.

El tema repasa su camino personal y profesional, con referencias a la disciplina, la fe y las promesas cumplidas, en un tono festivo que dialoga con la tradición musical del Caribe colombiano.

Luis Díaz, en vacaciones con Bayern Múnich

Actualmente en vacaciones de temporada, el atacante de la selección de Colombia aprovecha el paréntesis competitivo antes del reinicio con Bayern Múnich, club con el que protagoniza una campaña estelar.

Mientras descansa del fútbol de alto nivel, Díaz explora una expresión artística que siempre ha estado cerca de su entorno familiar y cultural.

Los otros intentos musicales de Luis Díaz

No es la primera vez que el extremo incursiona en la música, industria a la que el futbolista ha estado muy vinculado pues es muy afín a distintos cantantes de su región.

Ya había participado, junto a Juan Fernando Quintero, en “El ritmo que nos une”, canción del artista urbano Ryan Castro para la Copa América 2024.

Sin embargo, “La promesa” representa su primer intento individual, asumiendo un rol protagónico más allá de una colaboración puntual.

La publicación fue celebrada especialmente por su padre, Mane Díaz, figura muy querida por los aficionados y estrechamente vinculada al mundo musical, aunque no sea artista.

Luis Díaz vuelve a estar en el centro de la conversación pública, esta vez no por un gol decisivo, sino por una promesa cumplida fuera de la cancha, mientras aguarda el regreso del fútbol con uno de los mejores equipos del mundo.

