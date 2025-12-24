Logo El Espectador
Arrancó la Copa Africana de Naciones: resultados, líderes y lo mejor de la primera fecha

RD Congo, posible rival de la selección de Colombia en el Mundial de la FIFA 2026, ganó y es segunda en el grupo D.

Diego Alejandro Daza Gómez
24 de diciembre de 2025 - 10:41 p. m.
Hinchas de la selección de Senegal durante la Copa Africana de Naciones.
Foto: Visionhaus/Getty Images - Visionhaus
La Copa Africana de Naciones 2025-26 puso en marcha una nueva edición del torneo de selecciones más importante del continente, con 24 equipos compitiendo en Marruecos y una fase de grupos que ya empezó a definir el rumbo de la competencia.

En su edición número 35, el certamen se disputa por primera vez entre diciembre y enero y mantiene el formato de seis grupos de cuatro selecciones, en el que los dos primeros de cada zona avanzan a los octavos de final, junto con las cuatro mejores terceras de la fase de grupos.

Así fue la primera fecha de la Copa Africana de Naciones 2025-2026

En el Grupo A, Marruecos impuso condiciones y venció 2-0 a Comoras para tomar el liderato, mientras que Malí y Zambia firmaron un empate 1-1 que los deja expectantes.

El Grupo B, por su lado, tuvo un arranque parejo. Egipto superó 2-1 a Zimbabue y Sudáfrica derrotó por el mismo marcador a Angola, con ambos quedando en la parte alta de la tabla.

En el Grupo C, Túnez fue contundente ante Uganda al ganarle 3-1 y Nigeria hizo lo propio frente a Tanzania consiguiendo la victoria por 2-1, resultados que los ponen como líderes tras la primera jornada.

El Grupo D mostró la solidez de Senegal, que goleó 3-0 a Botsuana, mientras que la República Democrática del Congo, posible rival de la selección de Colombia en el mundial de la FIFA de 2026, venció 1-0 a Benín para ubicarse segunda.

En el Grupo E, Argelia arrancó con autoridad al derrotar 3-0 a Sudán, y Burkina Faso superó 2-1 a Guinea Ecuatorial en un duelo marcado por las tarjetas rojas.

Finalmente, en el Grupo F, Costa de Marfil, que intenta defender la corona conseguida en 2023, se impuso 1-0 a Mozambique y Camerún derrotó por la mínima a Gabón, dejando una zona apretada desde el inicio.

Con esta primera fecha completada, las selecciones ya empiezan a perfilar su camino, en un torneo que promete emociones fuertes desde la fase inicial.

