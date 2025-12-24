James Rodríguez tendría nuevo equipo en Brasil: el club disputará la Copa Sudamericana

James Rodríguez celebra su gol con el São Paulo. Foto: @jamesdrodriguez

El futuro de James Rodríguez, el 10 de la selección de Colombia, vuelve a instalarse en el centro del mercado. A seis meses del inicio del Mundial de 2026, el volante colombiano atraviesa días clave para definir su próximo destino.

El volante buscaría competir con regularidad y llegar en plenitud al que podría ser el último Mundial de su carrera. Mientras pasa las festividades en Colombia, las versiones sobre su futuro se multiplican y apuntan, otra vez, a São Paulo de hacia Brasil.

Desde la prensa mexicana aseguran que, aunque el jugador de 34 años tiene varias ofertas sobre la mesa, ninguna ha avanzado de forma concreta. El interés más firme vendría de São Paulo, club que ya habría iniciado negociaciones discretas para propiciar su regreso.

Desde México aseguran que el conjunto paulista estaría dispuesto a ofrecerle alrededor de cuatro millones de dólares anuales, una cifra inferior a la que ganaba en México, pero superior a lo que ganó en su primera etapa en el club brasileño.

James vistió la camiseta de São Paulo entre 2023 y 2024, período en el que disputó 22 partidos, anotó dos goles y dio cuatro asistencias. Su paso fue breve y marcado por una relación distante con el entonces técnico, Luis Zubeldía, quien llegó a señalar que el colombiano no encajaba en su idea de juego.

Hoy, el equipo brasilero, es dirigido por Hernán Crespo, un entrenador con un perfil y una lectura del juego diferentes, lo que abre la puerta a un nuevo capítulo.

Más allá del interés brasileño, el panorama sigue abierto. El mediocampista cuenta con sondeos desde la MLS y otros clubes de la Liga MX, además de miradas desde Europa, pero ninguna negociación ha tomado forma definitiva. La prioridad de James pasa por encontrar un entorno competitivo que le garantice continuidad y ritmo de cara al mundial de la FIFA de 2026 que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

¿Cómo le fue a James Rodríguez en el León de México?

James Rodríguez, que llegó al Club León con la expectativa de disputar el Mundial de Clubes, finalizará su vínculo al cierre del año. En la temporada 2025, el volante cucuteño de 34 años disputó 34 partidos entre Liga MX, Liguilla y Leagues Cup, acumuló 2.559 minutos en cancha y aportó cinco goles y nueve asistencias, además de recibir tres tarjetas amarillas y una expulsión.

Todos sus goles llegaron en la Liga MX. Le marcó a Chivas en dos ocasiones, también anotó contra América, Mazatlán y Toluca.

