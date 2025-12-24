Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

James Rodríguez tendría nuevo equipo en Brasil: el club disputará la Copa Sudamericana

São Paulo, club en el que James jugó entre 2023 y 2024, estaría interesado en el regreso del volante de la selección de Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
24 de diciembre de 2025 - 10:19 p. m.
James Rodríguez celebra su gol con el São Paulo.
James Rodríguez celebra su gol con el São Paulo.
Foto: @jamesdrodriguez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El futuro de James Rodríguez, el 10 de la selección de Colombia, vuelve a instalarse en el centro del mercado. A seis meses del inicio del Mundial de 2026, el volante colombiano atraviesa días clave para definir su próximo destino.

El volante buscaría competir con regularidad y llegar en plenitud al que podría ser el último Mundial de su carrera. Mientras pasa las festividades en Colombia, las versiones sobre su futuro se multiplican y apuntan, otra vez, a São Paulo de hacia Brasil.

Vínculos relacionados

Junior sigue reforzándose: contrató a revelación del fútbol colombiano
¿Marino Hinestroza, confirmado a Boca? El posteo y los detalles del acuerdo con Nacional
Luis Fernando Muriel, cada vez más cerca del FPC: dos equipos grandes lo quieren

Desde la prensa mexicana aseguran que, aunque el jugador de 34 años tiene varias ofertas sobre la mesa, ninguna ha avanzado de forma concreta. El interés más firme vendría de São Paulo, club que ya habría iniciado negociaciones discretas para propiciar su regreso.

Desde México aseguran que el conjunto paulista estaría dispuesto a ofrecerle alrededor de cuatro millones de dólares anuales, una cifra inferior a la que ganaba en México, pero superior a lo que ganó en su primera etapa en el club brasileño.

James vistió la camiseta de São Paulo entre 2023 y 2024, período en el que disputó 22 partidos, anotó dos goles y dio cuatro asistencias. Su paso fue breve y marcado por una relación distante con el entonces técnico, Luis Zubeldía, quien llegó a señalar que el colombiano no encajaba en su idea de juego.

Hoy, el equipo brasilero, es dirigido por Hernán Crespo, un entrenador con un perfil y una lectura del juego diferentes, lo que abre la puerta a un nuevo capítulo.

Más allá del interés brasileño, el panorama sigue abierto. El mediocampista cuenta con sondeos desde la MLS y otros clubes de la Liga MX, además de miradas desde Europa, pero ninguna negociación ha tomado forma definitiva. La prioridad de James pasa por encontrar un entorno competitivo que le garantice continuidad y ritmo de cara al mundial de la FIFA de 2026 que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

¿Cómo le fue a James Rodríguez en el León de México?

James Rodríguez, que llegó al Club León con la expectativa de disputar el Mundial de Clubes, finalizará su vínculo al cierre del año. En la temporada 2025, el volante cucuteño de 34 años disputó 34 partidos entre Liga MX, Liguilla y Leagues Cup, acumuló 2.559 minutos en cancha y aportó cinco goles y nueve asistencias, además de recibir tres tarjetas amarillas y una expulsión.

Todos sus goles llegaron en la Liga MX. Le marcó a Chivas en dos ocasiones, también anotó contra América, Mazatlán y Toluca.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

James Rodríguez

James Rodríguez sao paulo

james rodriguez

james nuevo equipo

james sao paulo

james fichaje

fichaje de james

james rodriguez nuevo equipo

james leon

james rodrigues leon

donde jugara james

que pasa con james

james brasil

james mexico

james rodriguez sao paulo

nuevo equipo de james

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.