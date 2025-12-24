Junior sigue reforzándose: contrató a revelación del fútbol colombiano

Jannenson Sarmiento, nuevo jugador de Junior, celebrando su gol. Foto: Dimayor

Junior no quiere esperar a que pase el tiempo y ya prepara lo que será su 2026. El actual campeón del fútbol colombiano hizo oficial a Janneson Sarmiento, jugador estrella de Unión Magdalena.

“Como resultado de un proceso de diálogo entre las partes, el Club Unión Magdalena confirma que se ha cerrado de manera satisfactoria la transferencia del jugador Jannenson Sarmiento, quien continuará su carrera profesional en el Club Atlético Junior de Barranquilla”, se lee en el comunicado del equipo samario.

Sarmiento llegó a Unión en enero de 2024 y, desde entonces, disputó 84 partidos, 77 de ellos como titular. Durante este tiempo, el delantero registró 24 goles y 16 asistencias. Además, se consagró como Botín de Oro del Torneo BetPlay 2024-II.

“Durante su paso por nuestra institución, Jannenson Sarmientoaportó de manera significativa al proyecto deportivo, registrando 24 goles y 16 asistencias vistiendo la camiseta del Unión Magdalena, cifras que reflejan su compromiso y desempeño, y que le permitieron dejar un grato recuerdo en nuestra afición”, dice el documento.

En 2025, el delantero barranquillero jugó 39 partidos en los que anotó 10 goles y asistió en 5 encuentros.

A través de sus redes sociales, el jugador se despidió de Unión Magdalena con un mensaje cargado de gratitud, en el que recordó su etapa en el club como un periodo clave para su crecimiento personal y profesional.

Además, agradeció a la dirigencia, al personal del equipo, a la hinchada y a la ciudad de Santa Marta por el respaldo recibido durante su paso por la institución, al tiempo que expresó su deseo de éxito para los proyectos futuros del club.

“Me voy con nostalgia, sí, pero también con la satisfacción de haber dado lo mejor de mí y de haber formado parte de una institución con historia, identidad y pasión. Unión Magdalena no solo fue un club para mí, fue una experiencia que me enseñó a creer, a resistir y a crecer”, dijo el jugador a través de Instagram.

Junior sigue reforzándose para la temporada 2026

Además de Janneson Sarmiento, el conjunto tiburón quiere otros jugadores para seguir reforzando su nómina de cara al próximo el próximo año, en el que además de la competencia local, disputará la Copa Libertadores.

El dueño de Junior confirmó, luego de que el equipo saliera campeón, que están en busca de más fichajes. “Vamos a tener algunos refuercitos arriba, en el medio campo, la defensa, tres o cuatro cositas no más, porque tenemos equipo. No hay nombres, pero hay posiciones. Queremos tener un defensa y un volante de medio campo. Queremos tener un delantero. Y de delantero estamos pensando en que sea extranjero, estamos apuntando a uno muy bueno”, detalló el dirigente.

