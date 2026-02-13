Arsenal cedió puntos contra Brentford y perdió ventaja: así quedó la tabla de la Premier

El equipo londinense perdió ventaja sobre Manchester City y se apretó la pelea por la cima en el fútbol inglés. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Arsenal empató 1-1 en su visita a Brentford y dejó escapar dos puntos muy importantes en sus aspiraciones de mantener su ventaja en la pelea por la Premier League. Con doce fechas por disputar, el margen sobre su perseguidor inmediato se redujo y el cierre del campeonato se aprieta.

El equipo dirigido por Mikel Arteta no mostró su versión habitual, especialmente en el primer tiempo, donde la producción ofensiva fue escasa y sin remates al arco. La ausencia por enfermedad de William Saliba obligó a reajustes en defensa y el equipo lució incómodo ante un rival ordenado y agresivo en los duelos.

Tras un arranque plano, el técnico movió el banco en el descanso y envió al campo a Martin Odegaard. El capitán, que regresaba tras perderse dos partidos, le dio otra dinámica al mediocampo y participó en una de las primeras aproximaciones claras del complemento.

El crecimiento visitante se tradujo en el marcador a los 61 minutos. Noni Madueke, quien ocupó el lugar de Bukayo Saka, apareció con un cabezazo que parecía encaminar una victoria trabajada. El líder encontraba premio cuando mejor jugaba, con mayor circulación y presión alta.

Sin embargo, el partido dio un giro en una acción poco convencional. Brentford, séptimo en la tabla y dirigido por Keith Andrews, explotó uno de sus recursos más reconocibles: el saque de banda largo. Michael Kayode envió el balón al área, Sepp van den Berg lo prolongó y Keane Lewis-Potter apareció por el segundo palo para decretar el 1-1 a los 71 minutos.

El empate expuso nuevamente cierta fragilidad defensiva del puntero. Antes del gol, el brasileño Igor Thiago ya había exigido al arquero David Raya en dos ocasiones. En el tramo final, el propio Thiago estuvo cerca de marcar el tanto de la remontada, pero Cristhian Mosquera, reemplazante de Saliba, evitó la caída con una intervención clave al minuto 88.

Vea las mejores jugadas de Brentford vs. Arsenal

Arsenal también tuvo su opción para llevarse los tres puntos. Gabriel Martinelli contó con una oportunidad en tiempo añadido, pero no logró concretar.

Tras el encuentro, Arteta reconoció que, pese a la buena reacción en el segundo tiempo, a su equipo le faltó serenidad para manejar la ventaja. El control del balón y la disciplina táctica se diluyeron cuando más se necesitaban.

El City se acerca y la presión aumenta

Con el empate, Arsenal se mantiene en el primer lugar con 57 puntos, pero su ventaja sobre el escolta se redujo a cuatro unidades. El miércoles, Manchester City había vencido 3-0 al Fulham y alcanzó los 53 puntos. Aston Villa es tercero con 50 unidades, completando el podio.

El calendario tampoco concede tregua. Arsenal deberá afrontar el derbi del norte de Londres frente al Tottenham el 22 de febrero, en la fecha 27, y más adelante visitará al propio Manchester City en un duelo que podría ser decisivo en la definición del título.

Este fin de semana no habrá fecha de Premier League, se disputará la FA Cup.

Así está la tabla de posiciones de la Premier League

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador