Colombia venció a Panamá y jugará la final de la Serie de las Américas

Los Caimanes de Barranquilla derrotaron 6-4 a las Águilas Metropolitanas en Caracas y disputarán su tercera final internacional. Foto: Caimanes de Barranquilla

Colombia aseguró su presencia en la final de la Serie de las Américas luego de superar a Panamá por 6-4 en un juego parejo disputado este jueves 12 de febrero en el Estadio Monumental de Caracas. El equipo que representa al país, Los Caimanes de Barranquilla.

El encuentro fue cambiante, con momentos de dominio para ambos lados, y se definió por detalles en los innings finales.

Colombia tomó la iniciativa desde el primer episodio. Tito Polo recibió un pelotazo, avanzó hasta la antesala y abrió la puerta para la primera anotación. El conjunto colombiano mostró agresividad en las bases y logró golpear temprano.

Panamá reaccionó en la tercera entrada con un sencillo impulsor de Gabriel Noriega que igualó las acciones. Un inning después, el equipo panameño tomó ventaja y trasladó la presión al dugout colombiano. El marcador comenzó a reflejar un juego más cerrado de lo previsto, con dominio alternado y mínima diferencia.

El tramo decisivo llegó en los últimos tres innings. En la séptima entrada, Colombia encontró el empate 2-2 tras un error defensivo del campocorto panameño Brainer Bonaci, una jugada que resultó costosa y cambió la dinámica del encuentro.

Sin embargo, Panamá respondió de inmediato con un sencillo que remolcó dos carreras y volvió a ponerse arriba 4-2, en lo que parecía ser el golpe definitivo del compromiso.

Lejos de resignarse, el equipo colombiano reaccionó nuevamente en la octava entrada. Con determinación ofensiva logró igualar el marcador 4-4 y dejó el juego abierto para el desenlace final.

Cuando el partido parecía encaminarse a un cierre incierto, apareció el batazo que definió todo. Gabriel Lino conectó un sólido envío de 345 pies por el jardín izquierdo, un impacto que terminó estableciendo el 6-4 definitivo.

Tercera final internacional y revancha pendiente

Con este triunfo, Los Caimanes de Barranquilla disputarán su tercera final internacional, con el objetivo de repetir la gloria alcanzada en la Serie del Caribe 2022. El nuevo desafío será ante los Navegantes del Magallanes (Venezuela), que avanzaron tras vencer a Cuba en semifinales.

Colombia ya enfrentó a Venezuela en la fase de grupos, donde cayó 11-5. La final se disputará este viernes y representará una oportunidad inmediata de revancha, ahora con el título continental en juego.

