Arsenal empieza a acariciar el título de la Premier League: así están las cuentas

Riccardo Calafiori (izq.) y el ecuatoriano Piero Hincapie celebran el triunfo de Arsenal. Foto: EFE - NEIL HALL

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Con dos goles en los últimos minutos, el líder Arsenal logró una importantísima victoria contra Everton (2-0), este sábado en la 30ª jornada de Premier League, en la que su principal perseguidor, Manchester City, no pasó del empate 1-1 contra el West Ham.

Estos resultados permiten a los hombres de Mikel Arteta alcanzar los 70 puntos y aumentar provisionalmente a nueve unidades su colchón sobre el Manchester City, que tiene un partido pendiente.

La euforia de los minutos finales en el norte de Londres contrastó con el nerviosismo a medida que avanzaban los minutos sin que se abriera el marcador, pero el primer gol llegó todavía en tiempo reglamentario.

El central ecuatoriano Piero Hincapié bajó con el cuerpo en el segundo palo un centro al área, sirviendo el balón sobre la línea de gol al ariete sueco Viktor Gyökeres, que anotó así su undécimo gol en Premier League (89′).

A la desesperada y con el último de los seis minutos de añadido ya cumplidos, el guardameta inglés Jordan Pickford decidió subir al área rival a tratar de rematar un saque de esquina, pero su apuesta salió perdedora.

El goleador más joven de la historia

Los locales aprovecharon un contraataque y Max Dowman, a portería vacía, se convirtió con 16 años y 73 días en el goleador más joven de la historia de la Premier League, un gol de récord para acercarse más al sueño del título.

Superó así el récord vigente desde 2005 de James Vaughan, quien marcó con 16 años y 270 días cuando era jugador del Everton.

“Cambió el partido cada vez que tocó la pelota. Hizo que pasasen cosas y empezamos a ser una amenaza”, valoró el entrenador Mikel Arteta sobre el adolescente. “Hacer algo así a esa edad, en ese contexto, con la presión y expectativa de ganar el partido, no es algo normal”.

El Arsenal, que ansía levantar su primera Premier League desde 2004 luego de tres años seguidos en segunda posición, recibía a los Toffees con parte de su mente en la vuelta de octavos de final de Champions.

El club londinense empató 1-1 en la ida en casa del Bayer Leverkusen y se juega su pase a cuartos el martes en el Emirates Stadium.

Paso atrás del City

En peor situación está el City, que perdió 3-0 en el Santiago Bernábeu contra el Real Madrid y que este sábado fue incapaz de vencer al West Ham, equipo en plena lucha por evitar el descenso.

El gol de Bernardo Silva (31′) fue inmediatamente neutralizado por los locales gracias al griego Konstantinos Mavropanos (35′).

Para desesperación de los hombres de Pep Guardiola, que buscaron un segundo gol hasta el último momento, el resultado no se movió más, y el City sigue perdiendo terreno en la lucha por la Premier.

A escasos kilómetros, en Stamford Bridge, los Blues y las Urracas se veían las caras también en medio de sus respectivos duelos en Champions: el Chelsea tendrá que remontar en su feudo el 5-2 encajado en su visita al París Saint-Germain y el Newcastle acudirá al Camp Nou del FC Barcelona tras el empate 1-1 en el norte de Inglaterra.

Los visitantes, en media tabla tras una temporada irregular, se llevaron los tres puntos gracias a un gol de Anthony Gordon (18′). Con 42 unidades, el Newcastle ocupa la 9º posición, a seis puntos del Chelsea, que ocupa la 5ª posición, sinónimo de clasificación a Liga Europa.

Los londinenses, vigentes campeones del Mundial de Clubes, solo han ganado uno de los últimos cuatro partidos de Premier League. En lucha por entrar al codiciado Top 4, que marca el Aston Villa con 48 unidades, los Blues podrían verse superados el domingo por el Liverpool (6º, 48 puntos), que recibe al Tottenham (16º).

En el resto de partidos del sábado, Burnley (18º) y Bournemouth (10º) empataron 0-0 y el Brighton (11º) venció 1-0 en Sunderland (13º).

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