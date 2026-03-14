“La tarjeta roja fue muy severa”: árbitro reconoce que se equivocó al expulsar a Luis Díaz

Luis Díaz vio su segunda roja de la temporada. Foto: AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La expulsión de Luis Díaz en el empate entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen sigue generando debate en Alemania. Lo que en el momento fue interpretado como una simulación del colombiano terminó siendo revisado con más calma tras el partido.

Incluso el propio árbitro del encuentro admitió que su decisión pudo haber sido demasiado severa.

El juez del compromiso, Christian Dingert, reconoció en declaraciones a Sky Sports que la acción fue mal interpretada en el campo. “Durante el partido, interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora”, explicó el árbitro alemán al analizar la polémica jugada.

La acción ocurrió en el tramo final del partido, cuando Díaz cayó dentro del área tras un contacto con el arquero Jonas Blaswich. Dingert consideró que el colombiano había intentado engañarlo y le mostró la segunda tarjeta amarilla, lo que significó su expulsión y dejó al Bayern con nueve jugadores en los últimos minutos del encuentro.

Tras el partido, el técnico del conjunto bávaro, Vincent Kompany, también expresó su inconformidad con la decisión arbitral. “La roja de Lucho no lo entiendo. Estoy orgulloso del equipo, pero descontento con algunas decisiones”, señaló el entrenador, que destacó el esfuerzo de sus jugadores para sostener el empate en inferioridad numérica.

Entre los futbolistas del Bayern también hubo respaldo al colombiano. El mediocampista Joshua Kimmich explicó que sí existió contacto en la jugada. “Hubo contacto con el pie de Blaswich, y él se levantó inmediatamente. No digo que deba ser penalti, pero al menos no tarjeta amarilla”, afirmó el capitán bávaro, reforzando la sensación de que la segunda expulsión de Díaz en la temporada fue, como mínimo, excesiva.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador