Arsenal ganó en Bilbao y arruinó el regreso del Athletic a la Champions: video

San Mamés vivió una noche intensa de Champions: orgullo en la grada, ilusión en la cancha y un golpe de realidad ante Arsenal.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
16 de septiembre de 2025 - 08:59 p. m.
El guardameta del Athletic Club Unai Simón (3i) encaja el segundo gol del Arsenal durante el primer partido de la fase de la Liga de Campeones entre el Athletic Club de Bilbao y el Arsenal, este martes en el estadio de San Mamés en Bilbao.
Foto: EFE - LUIS TEJIDO
Athletic Club aguantó con dignidad hasta el minuto 72 en su regreso a la Champions League once años después, pero terminó cediendo 2-0 ante Arsenal, semifinalista en la pasada edición, este martes en San Mamés.

En una jugada que atrapó a la defensa local adelantada tras un pase bombeado de Leandro Trossard, el brasileño Gabriel Martinelli realizó un buen control orientado para encarar el mano a mano ante Unai Simón, al que batió por abajo (72).

Ambos protagonistas, que habían entrado poco antes al terreno de juego -Martinelli apenas 36 segundos antes de su gol-, se intercambiaron los papeles en el segundo gol. Quince minutos después, sería el delantero belga en que se reivindicó rematando de primeras desde el corazón del área un pase del brasileño.

A pesar de la derrota, los hombres de Ernesto Valverde, mejores en la primera parte, pero sólidos y concentrados todo el partido hasta el primer gol, dejaron una imagen esperanzadora para los al menos siete partidos que les quedan por delante en la máxima competición europea.

Y eso que su estrella Nico Williams, por lesión, y el recién fichado Aymeric Laporte, por baja forma y aún sin confirmarse su inscripción para la Champions, vieron el partido desde las gradas.

Los locales, lejos de amedrentarse por la entidad del rival -subcampeón en las tres últimas ediciones de la Premier- y lo simbólico del partido, no salieron a esperar el vendaval ofensivo de unos Gunners también con varias bajas de peso (Odegaard, Bukayo Saka...).

¿Qué dijeron los técnicos tras el encuentro?

“Ha sido un partido bastante igualado, sabíamos que en los duelos individuales ellos son fortísimos”, analizó Valverde.

“Al final nos han enganchado en esa jugada de Martinelli, nos ha hecho daño, se veía según avanzaba el partido que ellos tenían ese punto de fortaleza y nosotros íbamos acusando el cansancio”, agregó.

Arteta, por su parte, destacó la importancia de los cambios. “Los suplentes son al menos tan importantes, si no más” que los titulares. “Podemos cambiar el rumbo del partido cuando los equipos empiecen a decaer”.

¿Qué sigue para Athletic y Arsenal?

Las dificultades continuarán para el Athletic en la segunda fecha de esta exigente competición, el 1 de octubre ante el Borussia Dortmund en Alemania, mientras que los londinenses de Mikel Arteta recibirán el mismo día al Olympiakos.

