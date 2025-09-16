No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Champions League: palmarés completo, récords de títulos y clasificación por países

Hazañas, récords y las coronas que definen al máximo torneo de clubes en Europa.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
16 de septiembre de 2025 - 08:20 p. m.
El entrenador del PSG, Luis Enrique, levanta el trofeo tras la victoria del equipo en la final de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán, en Múnich (Alemania).
El entrenador del PSG, Luis Enrique, levanta el trofeo tras la victoria del equipo en la final de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán, en Múnich (Alemania).
Foto: EFE - RONALD WITTEK
Con el arranque de una nueva edición de la Champions League, París Saint-Germain inicia esta semana la defensa del título conquistado el curso pasado, un trofeo al que aspiran también las grandes potencias del fútbol europeo.

La lista de candidatos es amplia, con especial protagonismo de los seis representantes de la Premier League —Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Newcastle—, a los que se suman los históricos de siempre: Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Inter y Juventus.

Así, entre favoritos tradicionales y aspirantes emergentes, se abre un nuevo capítulo de la historia del torneo.

El palmarés de la Champions League

Desde la primera final disputada en 1956 hasta la más reciente consagración del París Saint-Germain:

2025: París Saint-Germain (FRA)

2024: Real Madrid (ESP)

2023: Manchester City (ENG)

2022: Real Madrid (ESP)

2021: Chelsea (ENG)

2020: Bayern Múnich (GER)

2019: Liverpool (ENG)

2018: Real Madrid (ESP)

2017: Real Madrid (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2015: FC Barcelona (ESP)

2014: Real Madrid (ESP)

2013: Bayern Múnich (GER)

2012: Chelsea (ENG)

2011: FC Barcelona (ESP)

2010: Inter de Milán (ITA)

2009: FC Barcelona (ESP)

2008: Manchester United (ENG)

2007: AC Milan (ITA)

2006: FC Barcelona (ESP)

2005: Liverpool (ENG)

2004: Oporto (POR)

2003: AC Milan (ITA)

2002: Real Madrid (ESP)

2001: Bayern Múnich (GER)

2000: Real Madrid (ESP)

1999: Manchester United (ENG)

1998: Real Madrid (ESP)

1997: Borussia Dortmund (GER)

1996: Juventus (ITA)

1995: Ajax de Ámsterdam (NED)

1994: AC Milan (ITA)

1993: Marsella (FRA)

1992: FC Barcelona (ESP)

1991: Estrella Roja (YUG)

1990: AC Milan (ITA)

1989: AC Milan (ITA)

1988: PSV Eindhoven (NED)

1987: Oporto (POR)

1986: Steaua de Bucarest (ROM)

1985: Juventus (ITA)

1984: Liverpool (ENG)

1983: Hamburgo (GER)

1982: Aston Villa (ENG)

1981: Liverpool (ENG)

1980: Nottingham Forest (ENG)

1979: Nottingham Forest (ENG)

1978: Liverpool (ENG)

1977: Liverpool (ENG)

1976: Bayern Múnich (GER)

1975: Bayern Múnich (GER)

1974: Bayern Múnich (GER)

1973: Ajax de Ámsterdam (NED)

1972: Ajax de Ámsterdam (NED)

1971: Ajax de Ámsterdam (NED)

1970: Feyenoord (NED)

1969: AC Milan (ITA)

1968: Manchester United (ENG)

1967: Celtic de Glasgow (SCO)

1966: Real Madrid (ESP)

1965: Inter de Milán (ITA)

1964: Inter de Milán (ITA)

1963: AC Milan (ITA)

1962: Benfica (POR)

1961: Benfica (POR)

1960: Real Madrid (ESP)

1959: Real Madrid (ESP)

1958: Real Madrid (ESP)

1957: Real Madrid (ESP)

1956: Real Madrid (ESP)

Clubes con más títulos en la Champions League:

15: Real Madrid

7: AC Milan

6: Liverpool, Bayern Múnich

5: FC Barcelona

4: Ajax Ámsterdam

3: Inter Milán, Manchester United

2: Juventus, Benfica, Nottingham Forest, Oporto, Chelsea

1: Celtic, Hamburgo, Steaua Bucarest, Marsella, Feyenoord, Aston Villa, PSV Eindhoven, Estrella Roja, Borussia Dortmund, París Saint-Germain

Títulos por países:

20: España

15: Inglaterra

12: Italia

8: Alemania

6: Países Bajos

4: Portugal

2: Francia

1: Escocia, Rumanía, ex-Yugoslavia (Serbia)

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

