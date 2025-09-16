Champions League: palmarés completo, récords de títulos y clasificación por países

Escucha este artículo
Con el arranque de una nueva edición de la Champions League, París Saint-Germain inicia esta semana la defensa del título conquistado el curso pasado, un trofeo al que aspiran también las grandes potencias del fútbol europeo.
La lista de candidatos es amplia, con especial protagonismo de los seis representantes de la Premier League —Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Newcastle—, a los que se suman los históricos de siempre: Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Inter y Juventus.
Así, entre favoritos tradicionales y aspirantes emergentes, se abre un nuevo capítulo de la historia del torneo.
El palmarés de la Champions League
Desde la primera final disputada en 1956 hasta la más reciente consagración del París Saint-Germain:
2025: París Saint-Germain (FRA)
2024: Real Madrid (ESP)
2023: Manchester City (ENG)
2022: Real Madrid (ESP)
2021: Chelsea (ENG)
2020: Bayern Múnich (GER)
2019: Liverpool (ENG)
2018: Real Madrid (ESP)
2017: Real Madrid (ESP)
2016: Real Madrid (ESP)
2015: FC Barcelona (ESP)
2014: Real Madrid (ESP)
2013: Bayern Múnich (GER)
2012: Chelsea (ENG)
2011: FC Barcelona (ESP)
2010: Inter de Milán (ITA)
2009: FC Barcelona (ESP)
2008: Manchester United (ENG)
2007: AC Milan (ITA)
2006: FC Barcelona (ESP)
2005: Liverpool (ENG)
2004: Oporto (POR)
2003: AC Milan (ITA)
2002: Real Madrid (ESP)
2001: Bayern Múnich (GER)
2000: Real Madrid (ESP)
1999: Manchester United (ENG)
1998: Real Madrid (ESP)
1997: Borussia Dortmund (GER)
1996: Juventus (ITA)
1995: Ajax de Ámsterdam (NED)
1994: AC Milan (ITA)
1993: Marsella (FRA)
1992: FC Barcelona (ESP)
1991: Estrella Roja (YUG)
1990: AC Milan (ITA)
1989: AC Milan (ITA)
1988: PSV Eindhoven (NED)
1987: Oporto (POR)
1986: Steaua de Bucarest (ROM)
1985: Juventus (ITA)
1984: Liverpool (ENG)
1983: Hamburgo (GER)
1982: Aston Villa (ENG)
1981: Liverpool (ENG)
1980: Nottingham Forest (ENG)
1979: Nottingham Forest (ENG)
1978: Liverpool (ENG)
1977: Liverpool (ENG)
1976: Bayern Múnich (GER)
1975: Bayern Múnich (GER)
1974: Bayern Múnich (GER)
1973: Ajax de Ámsterdam (NED)
1972: Ajax de Ámsterdam (NED)
1971: Ajax de Ámsterdam (NED)
1970: Feyenoord (NED)
1969: AC Milan (ITA)
1968: Manchester United (ENG)
1967: Celtic de Glasgow (SCO)
1966: Real Madrid (ESP)
1965: Inter de Milán (ITA)
1964: Inter de Milán (ITA)
1963: AC Milan (ITA)
1962: Benfica (POR)
1961: Benfica (POR)
1960: Real Madrid (ESP)
1959: Real Madrid (ESP)
1958: Real Madrid (ESP)
1957: Real Madrid (ESP)
1956: Real Madrid (ESP)
Clubes con más títulos en la Champions League:
15: Real Madrid
7: AC Milan
6: Liverpool, Bayern Múnich
5: FC Barcelona
4: Ajax Ámsterdam
3: Inter Milán, Manchester United
2: Juventus, Benfica, Nottingham Forest, Oporto, Chelsea
1: Celtic, Hamburgo, Steaua Bucarest, Marsella, Feyenoord, Aston Villa, PSV Eindhoven, Estrella Roja, Borussia Dortmund, París Saint-Germain
Títulos por países:
20: España
15: Inglaterra
12: Italia
8: Alemania
6: Países Bajos
4: Portugal
2: Francia
1: Escocia, Rumanía, ex-Yugoslavia (Serbia)
