Independiente del Valle vs. Once Caldas: hora y dónde ver la Copa Sudamericana

El blanco blanco de Manizales busca las semifinales del torneo continental.

Fernando Camilo Garzón
16 de septiembre de 2025 - 05:48 p. m.
Once Caldas, en la Copa Sudamericana.
Once Caldas, en la Copa Sudamericana.
Foto: EFE - Agencia Unido360
Once Caldas afronta este miércoles un reto mayúsculo en la Copa Sudamericana: visitar a Independiente del Valle en Quito, por la ida de los cuartos de final del torneo continental.

El equipo de Manizales, que conquistó la Copa Libertadores en 2004, quiere escribir un nuevo capítulo histórico y avanzar a las semifinales de este torneo.

La cita será a las 7:30 p.m., con transmisión de ESPN y Disney+, en un duelo marcado por la ambición de los dirigidos por Hernán Darío “el Arriero” Herrera.

De la mano de Dayro Moreno

El “blanco blanco” llega fortalecido tras eliminar a San Antonio Bulo Bulo en dieciseisavos (con global de 7-0) y a Huracán en octavos (con global de 4-1), mostrando contundencia y solidez en cada fase.

Su gran referente es Dayro Moreno, máximo goleador de la esta Sudamericana con ocho tantos, quien este martes celebró 40 años en plena vigencia.

El delantero, artillero histórico del fútbol colombiano y recién llegado de la selección, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, más de veinte años después de su debut profesional.

Once Caldas confía en la jerarquía de su goleador y en la experiencia internacional de un club que ya sabe lo que es dar grandes golpes en el continente.

El sueño de volver a alzar un título internacional está intacto y, para la hinchada manizaleña, cada partido es un paso más hacia la gloria.

Además, el equipo es el único representante colombiano que sigue en pie en competencias Conmebol este año.

