Arsenal venció por la mínima a Aston Villa: así quedó la tabla de la Premier League

El equipo de Mikel Arteta derrotó 1-0 al Aston Villa con gol de Bukayo Saka y llegó a seis puntos. Foto: AFP - DARREN STAPLES

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Arsenal cerró la segunda jornada de la Premier League con una victoria que vale más por los tres puntos que por su desempeño. El equipo dirigido por Mikel Arteta derrotó 1-0 al Aston Villa en Birmingham, sumó su segundo triunfo consecutivo y se mantiene en los primeros lugares de la clasificación, aunque por ahora aparece segundo por detrás de un Manchester City que también tiene puntaje perfecto.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 59, cuando Bukayo Saka apareció para darle la victoria a los Gunners. Arsenal no logró ampliar la diferencia durante el resto del partido y terminó sufriendo para asegurar un resultado que le permite llegar a seis puntos después de las dos primeras fechas.

Arsenal, con puntaje perfecto

El campeón vigente de la Premier League comenzó la temporada con una victoria 3-0 sobre Coventry y posteriormente derrotó al Manchester City por el mismo marcador en la Community Shield, la Supercopa de Inglaterra. Sin embargo, su presentación ante Aston Villa estuvo lejos de mostrar la misma solidez.

Aun así, el triunfo le permite al Arsenal mantener un pleno de seis puntos, con cuatro goles marcados y ninguno recibido. Esa diferencia de +4 es la misma que registra el Manchester City, pero el conjunto dirigido por Mikel Arteta queda segundo debido a que los de Pep Guardiola han anotado seis goles en las dos jornadas.

El inicio también es perfecto para Hull y Chelsea, los otros dos equipos que han conseguido ganar sus dos partidos y acumulan seis unidades. Hull ocupa el tercer puesto con una diferencia de gol de +3, mientras que Chelsea es cuarto con +2 después de protagonizar uno de los partidos más llamativos de la fecha, al vencer 4-3 al Brighton.

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Manchester City sigue como líder

El conjunto de Manchester se mantiene en la primera posición después de golear 4-1 a Crystal Palace. Erling Haaland marcó dos goles, mientras que Cherki anotó los otros dos tantos de los Citizens.

Con seis puntos, seis goles a favor y dos en contra, Manchester City comparte el mismo balance de victorias y derrotas que Arsenal, pero conserva el liderato gracias a su mayor producción ofensiva.

Detrás de los cuatro equipos que tienen seis puntos aparece Brentford, quinto con cuatro unidades, seguido por Newcastle y Everton, también con cuatro. Leeds completa los primeros ocho puestos con cuatro puntos.

Aston Villa, sin puntos y en problemas

Mientras Arsenal disfruta de un comienzo perfecto, el panorama del Aston Villa es completamente diferente. El equipo de Unai Emery acumula dos derrotas en las dos primeras jornadas y permanece sin puntos.

Los villanos venían de perder 4-0 contra Brighton y ahora cayeron por la mínima ante Arsenal. Además, atraviesan un proceso de reconstrucción después de la salida de seis titulares de la temporada anterior, en la que terminaron cuartos: Emiliano Martínez, Lucas Digne, Youri Tielemans, Morgan Rogers, Ollie Watkins y Ezri Konsa, este último incorporado precisamente por Arsenal.

A esta situación se suma la derrota sufrida a mediados de agosto frente al Paris Saint-Germain en la Supercopa de Europa.

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Con cero puntos, Aston Villa aparece en el puesto 19 de la clasificación, igualado con Tottenham, que también ha perdido sus dos partidos. Crystal Palace y Coventry completan el grupo de equipos que todavía no han sumado en este inicio de campeonato.

Así quedó la tabla de la Premier League

Manchester City y Arsenal lideran con seis puntos y una diferencia de gol de +4. Hull y Chelsea también tienen puntaje perfecto, mientras que Brentford, Newcastle, Everton y Leeds aparecen con cuatro unidades.

En la parte baja, Aston Villa, Tottenham, Crystal Palace y Coventry siguen sin sumar después de dos jornadas. Liverpool, por su parte, todavía no conoce la victoria y acumula dos empates.

La segunda fecha también dejó triunfos destacados como el 5-2 del Manchester United sobre Ipswich Town, el 4-3 del Chelsea ante Brighton y la victoria 2-0 del Newcastle frente a Tottenham.

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