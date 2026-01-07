Logo El Espectador
Arsenal vs. Liverpool: hora y dónde ver en vivo el partidazo de la Premier League

‘Gunners’ y ‘Reds’ cierran la jornada 21 de la liga con el clásico inglés.

Juan Carlos Becerra
07 de enero de 2026 - 08:58 p. m.
Foto: EFE - ADAM VAUGHAN
El Emirates Stadium será escenario del partidazo de la jornada 21 en la Premier League que se jugó entre semana. Este jueves 8 de enero, Arsenal recibirá al cierre de la fecha a Liverpool en casa y con la intención de estirar la ventaja sobre Manchester City, que empató con Brighton en casa.

Los ‘Gunners’ llegan como líderes del campeonato, con un rendimiento sólido y una sensación de control que se ha fortalecido especialmente en casa. El equipo de Mikel Arteta sabe que una victoria reafirma su posición en la cima y que también daría un golpe sobre la mesa frente a un clásico histórico inglés.

Del otro lado aparecen los ‘Reds’, presionados por su propio presente. El conjunto dirigido por Arne Slot, vigente campeón, no logró engranar el superequipo que se pensaba por las millonarias contrataciones y cerró la primera parte de la temporada con muchas dudas. Incluso, diferentes medios europeos han mencionado que enero podría ser decisivo para la continuidad de Slot en el banco. En los últimos dos compromisos, encadenó dos empates y llega con la obligación de sumar para mantenerse en puestos de Champions.

Arsenal ha construido su fortaleza en esta temporada desde el equilibrio, con una defensa de alto nivel y un mediocampo capaz de imponer ritmo y agresividad. Nombres como William Saliba, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié sostienen una última línea confiable, mientras que en la mitad del campo el despliegue de Declan Rice se complementa con el talento de los refuerzos como Martín Zubimendi y Eberechi Eze. En ataque, el desequilibrio está garantizado con Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y la potencia goleadora de Víctor Gyökeres, uno de los hombres llamados a marcar diferencias.

Liverpool, por su parte, se aferra a su jerarquía y experiencia para resistir el momento. Alisson Becker sigue siendo un punto de seguridad bajo los tres palos, respaldado por el liderazgo de Virgil Van Dijk en defensa. En el mediocampo, el talento y dinámica pasa por Florian Wirtz, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister, mientras que en ofensiva la responsabilidad recae en Cody Gakpo y Hugo Ekitike.

Arsenal llega fortalecido tras vencer a Bournemouth como visitante, un triunfo que reforzó su condición de líder y su confianza colectiva. Liverpool, en cambio, necesita corregir detalles que le han costado puntos fuera de casa, especialmente en partidos donde el dominio territorial no se tradujo en ventaja en el marcador.

Tabla de posiciones de la Premier League

Hora y dónde ver Arsenal vs. Liverpool en la Premier League

Fecha: jueves 8 de enero de 2026

Hora: 3:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: Emirates Stadium

TV: Disney Plus Premium

Último antecedente entre Arsenal y Liverpool

El último cruce entre ambos fue el 31 de agosto de 2025, con victoria de Liverpool por 1-0 en Anfield. Aquel partido rompió el invicto de Arsenal en el comienzo de la liga y extendió la racha de triunfos con el que empezó la temporada el conjunto de Arne Slot. En el Emirates, el recuerdo más cercano es un empate 2-2 el 27 de octubre de 2024.

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Atenas (06773)Hace 52 minutos
Agradezco el interés y despliegue de EE por presentar esta interesante información deportiva sobre el mejor fútbol q’ se jueguen en el orbe: la liga inglesa. Es un deleite sacar tiempo pa ver sus partidos, en general de alta calidad, entrega y de mayor igualdad entre equipos, de allí las rotaciones en la cabeza del campeonato. Atenas.
