Colombia enfrentará a EE.UU. y Argentina en la SheBelieves Cup 2026: fechas y horarios

La selección de Colombia femenina, dirigida por Ángelo Marsiglia, fue nuevamente invitada a disputar la SheBelieves Cup, uno de los torneos amistosos más exigentes del calendario internacional, y lo hará con la intención de mantener roce internacional exigente, en la antesala al reinicio de la Liga de Naciones y en plena ruta hacia el gran objetivo del ciclo, el cupo al Mundial de 2027.

Conseguir la invitación, nuevamente, no es un detalle menor para la Federación Colombiana de Fútbol. Es una señal de reconocimiento al crecimiento competitivo del equipo y, al mismo tiempo, una oportunidad concreta para medirse ante selecciones de primer nivel.

En la edición 2026, además de las anfitrionas de Estados Unidos, el torneo contará con Canadá y Argentina.

Estados Unidos ha ganado la SheBelieves Cup en siete ocasiones, mientras que Japón es el actual campeón.

¿Cómo será el fixture de Colombia en la SheBelieves Cup?

El debut será el domingo 1 de marzo, en el GEODIS Park de Nashville, frente a Canadá. Ese primer duelo marcará el inicio oficial del calendario internacional para Colombia en 2026. Luego, el miércoles 4 de marzo, el conjunto nacional enfrentará a Argentina en Columbus, Ohio, en un cruce que revive la semifinal de la última Copa América. El cierre llegará el sábado 7 de marzo, con Estados Unidos, en Harrison, Nueva Jersey, frente a una de las potencias históricas del fútbol femenino.

¿Cómo es el formato de la SheBelieves Cup?

El formato del torneo se mantiene fiel a su esencia de todos contra todos, sin finales ni llaves, donde la regularidad en tres partidos define al campeón. Colombia, en su primera participación, el equipo logró un tercer lugar y sufrió contras las potencias que participaron en aquella edición.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección femenina de Colombia en Eliminatorias?

La Tricolor no disputó la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina por calendario competitivo —al haber nueve selecciones, cada una descansa una jornada—. Su próximo partido será el viernes 10 de abril de 2026, cuando enfrentará a Venezuela por la quinta fecha del certamen.

Además, el cruce con Argentina adquiere un valor especial. En menos de mes y medio, Colombia deberá enfrentarla dos veces, por lo que este primer duelo funcionará como un anticipo táctico y emocional de lo que vendrá. Entender ritmos, fortalezas y momentos del rival será parte del aprendizaje que Marsiglia y su cuerpo técnico buscarán capitalizar.

Con esta participación, la selección de Colombia femenina ocupa su primera fecha FIFA de 2026 enfrentando a rivales de élite, en estadios de primer nivel y con una exigencia constante.

