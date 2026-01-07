“En Bogotá me dio ansiedad” las palabras que le recuerdan a Falcao cuando se fue de Millos

Antes de anunciar su retorno, el goleador había hablado con franqueza sobre el costo emocional de vivir y jugar en Bogotá. Foto: El Espectador - José Vargas

El anuncio del regreso de Radamel Falcao García a Millonarios marca “el último baile”, como describió el club cuando anunció la llegada del tigre al equipo de Bogotá. Tras la confirmación de la noticia, el delantero samario no dudó en expresar su alegría: “Vamos siempre juntos… Vamos Millonarios”, acompañado de los colores blanco y azul.

Sin embargo, cuando cerró su primer ciclo en el cuadro embajador en el primer semestre de 2025, expresó sensaciones que le dejaron su paso por el equipo. Entonces, lejos del ruido del mercado y de la nostalgia futbolera, el ‘Tigre’ habló de una experiencia íntima y compleja, atravesada por la presión, la exposición y una adaptación que no fue sencilla.

La experiencia de Radamel Falcao García en Bogotá

Falcao volvió a Colombia a mediados de 2024 para cumplir su anhelo de vestir la camiseta del club del que fue hincha desde niño. Su llegada, junto a su esposa y sus hijos, fue un acontecimiento nacional. Durante semanas, la conversación pública giró alrededor de su vida cotidiana, dónde viviría, cómo sería la adaptación de su familia y qué significaba, en lo simbólico, que el máximo goleador histórico de la selección regresara al fútbol colombiano.

Sin embargo, meses después, cuando ya había salido de Millonarios tras un año irregular en lo deportivo, Falcao decidió contar la otra cara de esa historia. En una conversación con su excompañero Mario Suárez, relató que el regreso a Bogotá estuvo marcado por episodios de ansiedad y una sensación constante de asfixia, situaciones que nunca había experimentado con esa intensidad. La altura, el cambio de rutina y, sobre todo, la atención permanente de la gente, terminaron por desbordarlo.

“Me sentía muy abrumado, muy encima todo el tiempo”, explicó entonces. Las noches sin dormir se volvieron frecuentes y hubo momentos en los que tuvo que salir de la habitación del hotel para intentar recuperar la calma. Lo más difícil, reconoció, era no entender qué le estaba pasando ni saber cómo manejarlo. Ni siquiera el apoyo cercano de su esposa resultaba suficiente ante una sensación que no lograba explicar.

Esa situación tuvo impacto directo en su día a día como futbolista. Falcao contó que, en una ocasión, debió hablar con el entonces técnico Alberto Gamero para decirle que no estaba en condiciones de entrenar tras pasar la noche en vela. El cuerpo pedía una pausa, algo poco visible para el entorno, pero determinante para su bienestar.

La entrevista completa con Mario Suárez

Más allá de lo físico y emocional, el delantero también describió cómo la vida familiar se volvió limitada. Bogotá, a la que definió como una ciudad “maravillosa” y llena de riqueza cultural, se transformó en un escenario complejo para la cotidianidad. La movilidad y la imposibilidad de moverse con normalidad —ir a un centro comercial, a un restaurante o al cine— terminaron por aislarlos. Cada salida implicaba rutas alternas, entradas diferentes y una atención que no se apagaba.

Ese contexto ayudó a explicar, en parte, por qué su salida de Millonarios estuvo cargada de matices y silencios. No fue solo una decisión deportiva ni una evaluación de minutos o resultados. Fue, sobre todo, la necesidad de recuperar equilibrio en un momento sensible de su vida.

Hoy, el delantero retorna con la experiencia reciente de lo vivido, con mayor conciencia de los límites y de los desafíos que implica estar en Bogotá, dentro y fuera de la cancha.

La sanción con la que llega Falcao

Además de esos factores, el atacante deberá cumplir una sanción pendiente en Colombia: cuatro fechas de suspensión y una multa económica, impuestas por sus declaraciones en rueda de prensa tras el Clásico Capitalino de los cuadrangulares. Ese castigo también influye en el calendario, pues le impide estar disponible en las primeras jornadas del torneo, incluso si ya estuviera a punto desde lo físico.

Con ese panorama, el foco se traslada al fixture de la Liga BetPlay 2026-I. Millonarios debutará ante Bucaramanga en el Américo Montanini, luego recibirá a Junior en El Campín, visitará a Pasto, volverá a ser local frente a Medellín y, en la fecha 5, enfrentará a Deportivo Cali en Palmaseca. Ese partido aparece como el escenario más probable para el estreno de Falcao, siempre que no haya aplazamientos ni contratiempos físicos.

