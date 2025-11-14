Oscar continúa hospitalizado y su carrera está en duda tras un episodio cardíaco

Oscar, actual jugador de São Paulo de Brasil. Foto: Sao Paulo y Archivo Particular

La incertidumbre persiste en el fútbol brasileño. Oscar dos Santos Emboaba Júnior permanece internado bajo estricta observación médica tras perder el conocimiento, esto mientras realizaba una prueba de esfuerzo como parte de los exámenes de pretemporada.

Según informó São Paulo, el mediocampista presentó alteraciones cardíacas y continuará hospitalizado hasta completar todos los estudios que permitan determinar el alcance real de su condición.

El futbolista de 34 años, una de las figuras más destacadas de la generación de Brasil 2014, estaba en la fase final de recuperación de una lesión muscular y se esperaba que pudiera reaparecer en el derbi contra Corinthians el próximo 20 de este mes.

Sin embargo, este nuevo episodio —sumado a las irregularidades cardíacas que ya venían siendo monitoreadas desde agosto, tras la fractura de tres vértebras— reaviva las dudas sobre la continuidad de su carrera profesional.

Desde Brasil, varias versiones señalan que Oscar incluso contempla rescindir su contrato, vigente hasta diciembre de 2027, e iniciar un eventual proceso de retiro si los exámenes confirman algún riesgo para su salud.

Su entorno también considera un pronto retiro del fútbol si existe la posibilidad de una complicación cardíaca. El propio mediocampista había advertido meses atrás que se retiraría de inmediato si enfrentaba un problema de corazón.

Oscar, campeón del Mundial Sub-20 en 2011 y dos veces ganador de la Premier League con el Chelsea, es recordado por su talento técnico y su protagonismo en el Mundial de 2014 con la selección brasileña. En su palmarés figuran también la Copa Confederaciones 2013 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Durante su paso por China se consolidó como el extranjero más influyente en la historia de la Superliga: disputó 248 partidos, anotó 77 goles, registró 141 asistencias y conquistó cinco títulos, dejando una huella que lo convirtió en uno de los grandes referentes del fútbol asiático.

Tras doce años en el exterior, regresó al São Paulo en 2024 con la ilusión de relanzar su carrera. Sin embargo, una serie de lesiones —en la cadera, el muslo y la pantorrilla— limitaron su participación a apenas 21 partidos y dos goles.

Por ahora, el jugador continuará hospitalizado mientras los médicos avanzan en los exámenes que definirán su futuro. La noticia ha generado conmoción en el fútbol brasileño, que sigue con atención la evolución de una de sus figuras más destacadas de la última década.

