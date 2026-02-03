Así fue el debut de Marino Hinestroza en Brasil: recibió crítica de su DT en Vasco da Gama

Marino Hinestroza, con la camiseta de Vasco da Gama. Foto: Vasco da Gama, vía X

El debut de Marino Hinestroza con Vasco da Gama dejó sensaciones encontradas en la Serie A Carioca. El equipo empató 0-0 frente a Madureira este lunes lunes en São Januário, en un partido cerrado en el que el colombiano sumó sus primeros minutos con la camiseta cruzmaltina.

Hinestroza no fue titular. Ingresó al minuto 63 en lugar de Brenner da Silva, quien también estaba estrenándose con el club, pero arrancó desde el inicio. El ex Atlético Nacional disputó media hora en la que intentó asociarse por los costados, tuvo un remate que se fue desviado y cerró su participación con un 71% de efectividad en los pases.

Fernando Diníz habló de Marino Hinestroza y su debut con Vasco

El trámite del partido no ayudó a que los recién llegados brillaran. Vasco tuvo el control en varios tramos, pero le faltó claridad en el último tercio para romper el orden defensivo de Madureira.

En ese contexto, Hinestroza buscó desequilibrar, aunque sin demasiadas oportunidades para marcar diferencia.

El técnico Fernando Diniz respaldó a sus refuerzos tras el encuentro. “Brenner e Hinestroza, ambos con tiempo de inactividad, llegaron y se pusieron a disposición. En los entrenamientos, pensé que estaban bien. Creo que son jugadores con mucha calidad, y esperamos que alcancen su mejor nivel rápidamente”.

Además, añadió: “En cualquier caso, les vino bien debutar, sentir el ambiente de São Januário, el campo en el que jugarán muchas veces, y la tendencia es de mejora para ambos”.

Tras el partido, Hinestroza valoró el estreno: “Feliz de debutar con esta hermosa camiseta, gracias a la afición por su apoyo. El resultado no fue el que esperábamos, pero lucharemos hasta el final para hacerlos felices este año”.

En el equipo también fue titular el colombiano Carlos Andrés Gómez, quien tuvo una actuación destacada, aunque tampoco pudo quebrar el empate sin goles.

