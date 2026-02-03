Este es Daniel Valencia: estadísticas y trayectoria del nuevo fichaje de América de Cali

Así presentó América de Cali a su nuevo delantero. Foto: Vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

América de Cali anunció su último movimiento en la ventana de fichajes y confirmó la llegada de Daniel Valencia, delantero ecuatoriano de 29 años sobre quien recaen fuertes expectativas por parte de la afición escarlata. El club vallecaucano, que ha tenido un comienzo de año destacado en la Liga BetPlay 2026-I, apuesta por el atacante como una pieza que pueda marcar diferencia en el frente de ataque y darle mayor peso ofensivo a una plantilla que ya venía mostrando argumentos futbolísticos sólidos.

La incorporación de Valencia refuerza la idea de un América decidido a pelear el título del primer semestre, no solo desde el buen momento colectivo sino también desde la jerarquía individual. Con este fichaje, el equipo escarlata suma una alternativa de gol y experiencia internacional que ilusiona a sus hinchas y que encaja en la ambición del club de consolidarse como uno de los principales candidatos al campeonato.

Daniel Valencia y los números que reespaldan su llegada a América de Cali

Daniel Valencia llega a América de Cali tras un exitoso paso por Manta FC, equipo en el que firmó el mejor registro estadístico de su carrera. En la temporada 2024-2025 disputó 35 partidos, todos como titular, y marcó 21 goles con dos asistencias, cifras que lo ubicaron en un promedio cercano a un tanto cada partido y medio si se suman sus dos últimos cursos. Regularidad, presencia constante en el once y eficacia frente al arco fueron las señales de un delantero en plena madurez competitiva.

👹 ¡𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘆𝗮 𝗲𝘀 𝗘𝘀𝗰𝗮𝗿𝗹𝗮𝘁𝗮! El atacante ecuatoriano se suma al América para potenciar nuestro frente de ataque. ⚽ pic.twitter.com/ICVgSoMzmL — América de Cali (@AmericadeCali) February 3, 2026

Ese rendimiento es la continuación de una evolución que ya venía marcándose en Macará. Allí pasó de ser un atacante de aporte mixto —cinco goles y cuatro asistencias en 2018-2019; seis goles y cinco asistencias en 2020-2021— a convertirse en referencia ofensiva: en 2023-2024 jugó 36 partidos, fue titular en 33 y anotó 17 goles con tres asistencias.

La progresión explica por qué arriba a Cali en su punto más alto de producción y por qué su fichaje despierta tanta expectativa entre los hinchas escarlatas.

Así juega Daniel Valencia, el nuevo fichaje de América de Cali: video

Todos los refuerzos de América de Cali

América de Cali, además de Valencia, ya había armado una base de refuerzos de peso: Marlon Torres, Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Dany Rosero y Yeison Guzmán. Nombres de experiencia, recorrido internacional y conocimiento del fútbol colombiano que refuerzan todas las líneas del equipo y que explican la expectativa que se ha generado alrededor del proyecto deportivo para este semestre. Valencia se suma a ese grupo como la pieza que faltaba para potenciar el frente de ataque.

El buen arranque en los tres primeros partidos respalda esa ilusión: victoria 3-0 sobre Internacional, triunfo 1-0 ante Boyacá Chicó y empate 1-1 con Once Caldas. Ahora, el calendario pondrá a prueba ese inicio prometedor: este jueves el equipo escarlata visita a Atlético Nacional en el cierre de la fecha cuatro y el domingo visitará Bogotá para medirse con Fortaleza CEIF por la jornada cinco.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador