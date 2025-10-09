Logo El Espectador
Así fue el desgarrador mensaje de Jaminton Campaz tras la muerte de Miguel Russo

El colombiano fue campeón bajo la dirección del técnico argentino con Rosario Central en la Copa de la Liga Argentina 2023.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
09 de octubre de 2025 - 06:03 p. m.
Miguel Ángel Russo y Jaminton Campaz, campeones con Rosario Central.
Miguel Ángel Russo y Jaminton Campaz, campeones con Rosario Central.
Foto: Instagram Jaminton Campaz
El fútbol mundial sigue llorando la partida de Miguel Ángel Russo, el “técnico de todos”.

En Colombia, el argentino es querido y recordado por salir campeón con Millonarios contra sus más grandes rivales: Santa Fe en la Liga 2017-ll y Atlético Nacional en la Superliga 2018, todo esto mientras afrontaba tratamientos de quimioterapia por cáncer de próstata y vejiga.

Además de esto, en su más de 35 años de carrera como DT, dirigió a varios futbolistas colombianos. Uno de los más cercanos y queridos por el técnico argentino fue Jaminton Campaz, quien compartió un mensaje de despedida que conmovió a todos.

El mensaje de Campaz a Russo

Desde la concentración de la selección de Colombia de cara a los amistosos contra México y Canadá, el atacante de 25 años mencionó: “Mi viejo, mi Pai, como te voy a extrañar. Qué vacío nos dejas a los que te amamos y te queremos de verdad. Gracias por enseñarme el día a día, gracias por hacerme mejor persona, gracias por enseñarme el camino del buen fútbol y la vida”.

“Te amo mi Pai, te voy a extrañar con esa sonrisa que mantenías, siempre feliz de la vida. Disfrutabas mucho del fútbol y recuerdo tus últimas palabras: “Dsfruta mi bichito”, comentó Campaz, quien fue campeón con Russo de la Copa de la Liga Argentina con Rosario Central en 2023.

“Te voy a extrañar mi viejo. Los desayunos, cuando entrenábamos en el gigante. Los almuerzos, que me decías: ‘vamos a comer marisco’. ¿Cómo te me vas a ir? Descansa en paz, papá. Mucha fuerza para toda tu familia, mi viejo. Nos dejas un vacío. Dios, cuídamelo bien a mi Pai. Gracias por todo, mi papá“.

Campaz y Russo se reencontraron por última vez el 14 de septiembre de este año en el estadio Gigante de Arroyito, durante el empate 1-1 entre Rosario Central y Boca Juniors.

En esa ocasión, todo el plantel del equipo rosarino se acercó a saludar con afecto al entrenador. Jaminton Campaz lo abrazó dos veces, un gesto que reflejó la cercanía y el cariño entre ambos.

Falcao también se sumó: “Mi admiración y respeto siempre, profe. Tuve el honor de enfrentarte y te vas como lo grande que eres. D.E.P”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

