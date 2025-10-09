Así fue el desgarrador mensaje de Jaminton Campaz tras la muerte de Miguel Russo

Miguel Ángel Russo y Jaminton Campaz, campeones con Rosario Central. Foto: Instagram Jaminton Campaz

El fútbol mundial sigue llorando la partida de Miguel Ángel Russo, el “técnico de todos”.

En Colombia, el argentino es querido y recordado por salir campeón con Millonarios contra sus más grandes rivales: Santa Fe en la Liga 2017-ll y Atlético Nacional en la Superliga 2018, todo esto mientras afrontaba tratamientos de quimioterapia por cáncer de próstata y vejiga.

Además de esto, en su más de 35 años de carrera como DT, dirigió a varios futbolistas colombianos. Uno de los más cercanos y queridos por el técnico argentino fue Jaminton Campaz, quien compartió un mensaje de despedida que conmovió a todos.

El mensaje de Campaz a Russo

Desde la concentración de la selección de Colombia de cara a los amistosos contra México y Canadá, el atacante de 25 años mencionó: “Mi viejo, mi Pai, como te voy a extrañar. Qué vacío nos dejas a los que te amamos y te queremos de verdad. Gracias por enseñarme el día a día, gracias por hacerme mejor persona, gracias por enseñarme el camino del buen fútbol y la vida”.

“Te amo mi Pai, te voy a extrañar con esa sonrisa que mantenías, siempre feliz de la vida. Disfrutabas mucho del fútbol y recuerdo tus últimas palabras: “Dsfruta mi bichito”, comentó Campaz, quien fue campeón con Russo de la Copa de la Liga Argentina con Rosario Central en 2023.

“Te voy a extrañar mi viejo. Los desayunos, cuando entrenábamos en el gigante. Los almuerzos, que me decías: ‘vamos a comer marisco’. ¿Cómo te me vas a ir? Descansa en paz, papá. Mucha fuerza para toda tu familia, mi viejo. Nos dejas un vacío. Dios, cuídamelo bien a mi Pai. Gracias por todo, mi papá“.

Campaz y Russo se reencontraron por última vez el 14 de septiembre de este año en el estadio Gigante de Arroyito, durante el empate 1-1 entre Rosario Central y Boca Juniors.

En esa ocasión, todo el plantel del equipo rosarino se acercó a saludar con afecto al entrenador. Jaminton Campaz lo abrazó dos veces, un gesto que reflejó la cercanía y el cariño entre ambos.

Falcao también se sumó: “Mi admiración y respeto siempre, profe. Tuve el honor de enfrentarte y te vas como lo grande que eres. D.E.P”.

