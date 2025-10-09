El fútbol mundial llora la muerte de Miguel Ángel Russo: “leyenda y campeón”

Escucha este artículo
El fútbol mundial llora con pesar a Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino que falleció a los 69 años mientras dirigía a Boca Juniors.
Su muerte conmovió profundamente al ambiente deportivo, donde era considerado desde hace décadas un referente de compromiso, trabajo y pasión.
Real Madrid lamentó, a través de un comunicado publicado en su página web, “el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors”. El club blanco expresó:
“Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos”.
El comunicado añadió:
“Como entrenador, dirigió a muchos clubes durante casi cuatro décadas, dentro y fuera de Argentina. Russo desarrolló su carrera como jugador en un único club: el Club Estudiantes de La Plata”.
Por su parte, FC Barcelona también expresó su pesar por la partida del técnico argentino, reconociendo su extensa trayectoria internacional y su legado humano:
“FC Barcelona expresa su pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Descanse en paz.”
Russo fue diagnosticado con cáncer en julio de 2017, cuando dirigía a Millonarios, con el que fue campeón de Liga y Supercopa contra Santa Fe y Atlético Nacional.
A su despedida se sumó Bayern Múnich de Luis Diaz: “FC Bayern se entristeció al enterarse del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors durante décadas. Russo marcó el fútbol argentino durante décadas y guió a Boca Juniors hacia numerosos éxitos. En el Mundial de Clubes de Estados Unidos, dirigió al legendario club, incluyendo su partido contra el FC Bayern. Nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la familia Boca", aseguró.
También se sumó París Saint-Germain: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y una leyenda del fútbol argentino. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos".
Un campeón eterno
A lo largo de su dilatada carrera, comandó equipos en Argentina como Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club; además de dirigir en el exterior a Universidad de Chile, Unión Deportiva Salamanca, Morelia, Millonarios, Alianza Lima, Cerro Porteño y Al Nassr.
Como jugador, disputó 435 partidos con Estudiantes de La Plata, el único club en el que desarrolló su carrera profesional.
Su legado, marcado por la dedicación, la humildad y la coherencia, trasciende los colores y las fronteras.
