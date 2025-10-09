El fútbol mundial llora la muerte de Miguel Ángel Russo: “leyenda y campeón”

Fotografía de archivo del 23 de junio de 2025 que muestra al director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, en Nashville (Estados Unidos). Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria y quien se desempeñaba como técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años, según confirmaron a EFE fuentes familiares. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

El fútbol mundial llora con pesar a Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino que falleció a los 69 años mientras dirigía a Boca Juniors.

Su muerte conmovió profundamente al ambiente deportivo, donde era considerado desde hace décadas un referente de compromiso, trabajo y pasión.

Real Madrid lamentó, a través de un comunicado publicado en su página web, “el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors”. El club blanco expresó:

“Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos”.

El comunicado añadió:

“Como entrenador, dirigió a muchos clubes durante casi cuatro décadas, dentro y fuera de Argentina. Russo desarrolló su carrera como jugador en un único club: el Club Estudiantes de La Plata”.

Por su parte, FC Barcelona también expresó su pesar por la partida del técnico argentino, reconociendo su extensa trayectoria internacional y su legado humano:

“FC Barcelona expresa su pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Descanse en paz.”

Russo fue diagnosticado con cáncer en julio de 2017, cuando dirigía a Millonarios, con el que fue campeón de Liga y Supercopa contra Santa Fe y Atlético Nacional.

A su despedida se sumó Bayern Múnich de Luis Diaz: “FC Bayern se entristeció al enterarse del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors durante décadas. Russo marcó el fútbol argentino durante décadas y guió a Boca Juniors hacia numerosos éxitos. En el Mundial de Clubes de Estados Unidos, dirigió al legendario club, incluyendo su partido contra el FC Bayern. Nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la familia Boca", aseguró.

También se sumó París Saint-Germain: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y una leyenda del fútbol argentino. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos".

Un campeón eterno

A lo largo de su dilatada carrera, comandó equipos en Argentina como Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club; además de dirigir en el exterior a Universidad de Chile, Unión Deportiva Salamanca, Morelia, Millonarios, Alianza Lima, Cerro Porteño y Al Nassr.

Como jugador, disputó 435 partidos con Estudiantes de La Plata, el único club en el que desarrolló su carrera profesional.

Su legado, marcado por la dedicación, la humildad y la coherencia, trasciende los colores y las fronteras.

