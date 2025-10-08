Los campeones de Millonarios se despiden de Russo: “Tu liderazgo nos hizo creer”

Miguel Ángel Russo ganó dos títulos con Millonarios: una Liga (2017) y una Superliga (2018). Foto: Archivo Particular

Miguel Ángel Russo no solo dejó títulos en los equipos que dirigió, sino también un legado de humanidad que trascendió el fútbol. La noticia de su partida conmovió profundamente, en especial a Millonarios, club con el que vivió una de las etapas más significativas de su carrera.

En Bogotá, el técnico argentino se ganó el corazón de una hinchada que lo vio levantar la estrella 15 y enfrentar con entereza la enfermedad que marcó sus últimos años. Su frase más recordada, “Todo se cura con amor”, resume el espíritu con el que encaro su ciclo como estratega embajador.

Tras confirmarse su fallecimiento, el cuadro capitalino se pronunció en sus redes agradeciendo a quien dejó una huella imborrable en la historia del equipo al conquistar el título del fútbol colombiano en 2017, en una histórica y recordada final ante Santa Fe.

“Millonarios FC, su presidente, Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva, Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo, amigo cercano y leyenda embajadora. Siempre te recordaremos”, publicó el club en sus canales oficiales.

A los mensajes se sumaron futbolistas que estuvieron bajo el mando del profe Russo en el equipo bogotano. Uno de los primeros en hacerlo fue el uruguayo Nicolás Vikonis, portero albiazul entre 2015 y 2017.

“En tu momento más vulnerable nos enseñaste a ser fuertes, qué dicha haber disfrutado tu ejemplo y consejo. Descansa en paz, Miguel, el fútbol es infinito decías, infinito como la gratitud y el amor con los que te recordaremos”, publicó Vikonis en su cuenta de X.

Russo dirigió al cuadro embajador entre enero de 2017 y noviembre de 2018. En total fueron 111 los partidos del cuadro albiazul que vio desde el banquillo. Fue justo durante su paso por Bogotá que le fue diagnosticado el cáncer contra el que luchó por ocho años.

En tu momento más vulnerable nos enseñaste a ser fuertes, que dicha haber disfrutado tu ejemplo y consejo



Descansa en paz Miguel🕊️,

“Todo se cura con amor”, dijo en una de sus frases más recordadas durante su paso por Millonarios. En Bogotá, donde fue recibido con afecto y gratitud por la parcialidad albiazul, su figura se convirtió en sinónimo de fortaleza y resiliencia. Ver rodar la pelota lo hacía sentirse mejor.

Esa misma frase la referenció Harold Santiago Mosquera, quien en la actualidad hace parte de las filas del rival al que los embajadores le ganaron la final en 2017. “Siempre te recordaré”, escribió el vallecaucano en una historia de Instagram con la foto de Miguel Ángel.

En enero de 2018, nuevamente Millonarios lograría un título en la era Russo al ganarle la Superliga a Nacional. Por motivos de salud el argentino no pudo dirigir en esa serie, por lo que fue su ayudante, Hugo Gottardi, quien asumió las riendas de manera temporal.

Andrés Cadavid, quien fuera el capitán de ese plantel campeón, también se pronunció tras la partida del experimentado técnico. Destacó que su legado vivirá en el corazón de cada hincha embajador y lo definió como más que un entrenador: como un maestro.

“Tu liderazgo nos hizo creer cuando pocos lo hacían, y tu ejemplo nos enseñó que los campeonatos se construyen con carácter. (...) Forjaste una era en Millonarios, una historia que quedará escrita en letras azules para siempre”, escribió el exdefensor antioqueño.

Su compañero en la zaga central era Matías de los Santos, quien posteó en sus historias un video de la última vez que se vieron en una cancha. “Me quedo con este último abrazo y con todo lo que el fútbol nos permitió compartir”, comentó el uruguayo.

David Mackalister Silva, único futbolista de ese plantel que todavía permanece en la institución, publicó una foto con su exentrenador en la que le agradeció y mandó un mensaje a sus seres queridos. “Gracias por todo. Dios llene de fortaleza a tu familia”.

Entre los futbolistas a los que el argentino le dio la oportunidad de debutar en primera se encuentra Cristian Huérfano. “Eternamente agradecido por darme la oportunidad de jugar fútbol profesional, por la confianza y todo lo vivido”, le escribió que hoy integra las filas del Bogotá Fútbol Club.

También se pronunció el defensor Pedro Franco -canterano del equipo embajador-, quien coincidió durante los primeros seis meses de 2017 con el profe. Le agradeció por ser un ejemplo y “dejar huella con una vida con valores y principios”.

Su partida, a los 69 años, deja un vacío inmenso, pero también un legado que será eterno. Mientras atravesaba uno de los episodios más duros de su vida, salió campeón con Millonarios. Su nombre quedó grabado para siempre en la historia del fútbol colombiano.

