Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Así fue el increíble golazo de Manuela Paví que le da la vuelta al mundo: video

Con un golazo de larga distancia, la colombiana comandó la victoria de West Ham Femenino en la Copa de la Liga inglesa.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
24 de septiembre de 2025 - 10:15 p. m.
La delantera es una de las figuras de la selección femenina de Colombia.
La delantera es una de las figuras de la selección femenina de Colombia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

West Ham United femenino debutó con autoridad en el Grupo C de la Subway Women’s League Cup, tras golear 5-1 al Charlton Athletic en The Valley.

El gran protagonista de la noche fue el espectáculo ofensivo de las ‘Hammers’, pero el momento más brillante lo firmó Manuela Paví, habitual de la selección de Colombia.

Vínculos relacionados

¿Por qué Barcelona sigue sin poder jugar en el Camp Nou?
Así es el megaproyecto de Deportes Tolima: construirán Centro de Alto Rendimiento
¡Bienvenidos, campeones! La selección colombiana de patinaje regresó a casa

Así fue el golazo de Manuela Paví

En su primera presentación oficial en la competición, Paví ingresó desde el banquillo en el descanso y, apenas tres minutos después, soltó un derechazo desde 25 yardas que se incrustó en el ángulo superior derecho. Un golazo que no solo amplió la ventaja parcial, sino que confirmó el impacto inmediato de la atacante nacida en Pradera, Valle del Cauca, en el fútbol inglés.

La goleada de West Ham Women

Antes, Ffion Morgan había abierto el marcador en el primer tiempo, mientras que Leila Wandeler, también debutante, se unió a la fiesta con un remate desde fuera del área que acabó en la escuadra. Sarah Brasero y Shekiera Martínez completaron la goleada de las londinenses, que se ubican en lo más alto de la tabla inicial del grupo.

Charlton descontó con un tanto de Katie Bradley tras aprovechar el rebote de un penal atajado por la guardameta Megan Walsh, pero nunca logró incomodar la superioridad del West Ham.

La actuación de Paví no pudo ser más prometedora: un gol de colección y una actuación que refuerza su papel como una de las futbolistas colombianas consolidadas en Europa.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Manuela Pavi

manuela pavi

pavi golazo

pavi

pavi gol

west ham

pavi west ham

west ham pavi

futbol femenino

west ham femenino

manuela pavi gol

manuela pavi golazo

west ham hoy

west ham vs

manuela paví

paví

paví gol

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.