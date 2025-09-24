Así fue el increíble golazo de Manuela Paví que le da la vuelta al mundo: video

La delantera es una de las figuras de la selección femenina de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

West Ham United femenino debutó con autoridad en el Grupo C de la Subway Women’s League Cup, tras golear 5-1 al Charlton Athletic en The Valley.

El gran protagonista de la noche fue el espectáculo ofensivo de las ‘Hammers’, pero el momento más brillante lo firmó Manuela Paví, habitual de la selección de Colombia.

Así fue el golazo de Manuela Paví

En su primera presentación oficial en la competición, Paví ingresó desde el banquillo en el descanso y, apenas tres minutos después, soltó un derechazo desde 25 yardas que se incrustó en el ángulo superior derecho. Un golazo que no solo amplió la ventaja parcial, sino que confirmó el impacto inmediato de la atacante nacida en Pradera, Valle del Cauca, en el fútbol inglés.

La goleada de West Ham Women

Antes, Ffion Morgan había abierto el marcador en el primer tiempo, mientras que Leila Wandeler, también debutante, se unió a la fiesta con un remate desde fuera del área que acabó en la escuadra. Sarah Brasero y Shekiera Martínez completaron la goleada de las londinenses, que se ubican en lo más alto de la tabla inicial del grupo.

Charlton descontó con un tanto de Katie Bradley tras aprovechar el rebote de un penal atajado por la guardameta Megan Walsh, pero nunca logró incomodar la superioridad del West Ham.

La actuación de Paví no pudo ser más prometedora: un gol de colección y una actuación que refuerza su papel como una de las futbolistas colombianas consolidadas en Europa.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador