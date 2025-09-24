Así es el megaproyecto de Deportes Tolima: construirán Centro de Alto Rendimiento

Así sería el nuevo centro de alto rendimiento de Deportes Tolima. Foto: Deportes Tolima

Deportes Tolima dio un paso clave en su plan de crecimiento institucional con el acto simbólico de colocación de la primera piedra de su Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la sede San Gabriel.

“Hoy vivimos un día histórico para el Deportes Tolima y la región”, celebró el club en su recuento oficial de la jornada.

“Compromiso con la región”

La ceremonia abrió con palabras de César Camargo, presidente del equipo, quien —según la crónica del club— “reafirmó el compromiso del club con el crecimiento deportivo y social de la región”.

Al evento asistieron, entre otros, Germán Kairuz (gerente del equipo), Johana Aranda (alcaldesa de Ibagué), Adriana Magali Matiz (gobernadora del Tolima), Ramón Jesurúm (presidente de la FCF) y Carlos Mario Zuluaga (presidente de la Dimayor), además de patrocinadores, aliados, medios, hinchas y el personal del club.

“Este nuevo espacio será mucho más que una infraestructura deportiva. Será el lugar donde los sueños de nuestros niños y jóvenes encuentren oportunidades reales para desarrollarse, un escenario de orgullo para Ibagué y toda la región”, señaló el comunicado oficial del club.

Una sede pensada para competir y formar

De acuerdo con la información institucional, el CAR tendrá 1.696 m² distribuidos en tres edificios:

Administrativo : recepción, auditorio, sala de prensa, oficinas, sala de juegos y terrazas.

Gimnasio y entretenimiento (doble altura): gimnasio, sala multifuncional, cuarto de yoga y pista de activación.

Deportivo: camerinos para jugadores y cuerpo técnico, zonas de recuperación, lavandería, depósito de utilería y sala de reuniones.

El complejo incluirá además plazoletas, senderos peatonales, parqueaderos, amplias zonas verdes y un diseño bioclimático que integra arquitectura y entorno natural, según el comunicado.

Una jornada con símbolos y comunidad

El club compartió que uno de los momentos más emotivos fue el acto espiritual que “bendijo el proyecto y a toda la tribu pijao”.

Hubo también un gesto importante, el canterano Cristian Guzmán colocó la primera piedra y sembró un árbol de ocobo como símbolo de crecimiento y legado.

Al cierre, directivos, autoridades e invitados plasmaron su firma en un mural colectivo porque, como recalcó la cuenta oficial del equipo, “este sueño lo construimos juntos”.

El mensaje que quedó resonando fue de horizonte y pertenencia: “El Centro de Alto Rendimiento será la casa de nuevas generaciones de futbolistas y un orgullo para todo el Tolima. Un sueño que empieza a hacerse realidad”.

“Con la puesta de esta primera piedra, reafirmamos que la tribu pijao sigue avanzando, soñando y construyendo futuro”, concluye el comunicado del club.

Un hito en Colombia

En Colombia, el panorama de la infraestructura de alto rendimiento todavía es limitado. Atlético Nacional es el único club que ya cuenta con un centro de este nivel, mientras que Alianza y Llaneros apenas avanzan en la construcción de sus proyectos.

Lo llamativo es que equipos de gran tradición como Millonarios, Santa Fe o América aún no disponen de una sede de alto rendimiento, lo que hace del proyecto pijao un hito que lo pone a la vanguardia en el país.

Las claves del proyecto

Ubicación: Sede San Gabriel, Ibagué.

Extensión: 1.696 m² en tres edificios (administrativo, gimnasio/entretenimiento y deportivo).

Enfoque: alto rendimiento, recuperación, formación integral y conexión con la comunidad.

Señas de identidad: diseño bioclimático, zonas verdes y espacios para prensa, academia y esparcimiento.

