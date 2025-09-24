¡Bienvenidos, campeones! La selección colombiana de patinaje regresó a casa

Colombia tuvo a 32 deportistas en acción en el Mundial de Patinaje de Beidaihe, China. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La selección Colombia de patinaje, flamante campeona del Mundial de Velocidad en Beidaihe, China, fue recibida este miércoles en Bogotá. Los deportistas se congregaron en el hotel Holiday Inn, donde la Federación Colombiana de Patinaje (Fedepatín) organizó un evento para ellos.

Los patinadores nacionales vienen de lograr la conquista mundial número 22 para el país, el decimoquinto de manera consecutiva. Lograron esa gesta tras alcanzar un total de 44 medallas en territorio asiático: 20 de oro, 16 de plata y 8 de bronce.

“Decir 22 títulos mundiales es muy fácil, pero lograrlos es muy difícil. A cada uno de ustedes muchachos, gracias por darnos esa felicidad y por permitir que Colombia vuelva a ser campeona del mundo”, expresó Alberto Herrera Ayala, presidente de Fedepatín, en el evento.

La delegación nacional tuvo en China a 32 patinadores —16 en la categoría mayores y 16 en la juvenil— y compitió entre el 13 y el 21 de septiembre. Quince de los juveniles vivieron en Beidaihe su primera experiencia mundialista.

Entre las figuras destacadas estuvo Luz Karime Garzón, quien además de brillar en la pista, aprovechó el evento para hacer un llamado al Gobierno para repensar el recorte al deporte. “Es una forma de salir adelante, nos da otra forma de salir de la pobreza y de soñar en grande”.

Nombres como Gabriela Rueda, María Fernanda Timms, Juan Jacobo Mantilla y Jhon Edwar Tascón, entre otros, también se hicieron sentir en la competencia, ratificando la fortaleza de Colombia en todas las categorías. El liderazgo técnico estuvo a cargo de Elías del Valle, quien subrayó la importancia de seguir trabajando en equipo para sostener los logros.

“No solamente se hace en ocho semanas, sino que son cincuenta y dos semanas las que estamos trabajando para construir este grupo excelente, ese gran potencial deportista que tiene nuestro país”, resaltó Del Valle en el evento celebrado en Bogotá.

La gesta de Beidaihe ratificó a Colombia como la gran potencia del patinaje de velocidad en la actualidad. Países como Italia, Chile y Ecuador han crecido en los últimos años, pero están lejos del nivel tricolor, que arrasó en la última cita mundialista en el medallero.

