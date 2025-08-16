Así fue el primer gol de Luis Díaz con Bayer Múnich: video

Luis Díaz anota el 2-0 con el que Bayern Múnich vence a Stuttgart en la Supercopa de Alemania. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Luis Díaz marcó su primer gol con la camiseta del Bayern Múnich este sábado frente al Stuttgart (2-1), en la final de la Supercopa de Alemania. El extremo colombiano, que llegó este verano al gigante bávaro, celebró de inmediato su bautizo en las redes con un tanto decisivo para su equipo.

Cuando faltaban 12 minutos para el final del tiempo regular, el guajiro apareció para sellar el título. Serge Gnabry desbordó por la banda derecha y envió un centro preciso al área, donde Díaz, con un certero cabezazo, venció al arquero Fabian Bredlow y decretó el 2-0 definitivo.

El colombiano no había podido marcar durante la pretemporada, pero su primera anotación llegó en el mejor escenario posible: un partido oficial, la final de un torneo y con un trofeo en juego. El tanto quedó registrado en el MHP Arena de Stuttgart.

La Supercopa de Alemania representa además el primer título de Luis Díaz con el Bayern Múnich. El guajiro fue titular y cumplió un papel clave, no solo al anotar, sino también al retroceder con intensidad para apoyar en la defensa cuando la jugada lo requirió.

El primer gol del partido lo anotó Harry Kane. El experimentado delantero inglés estuvo atento para cazar un mal despeje de Luca Jaquez dentro del área, y sin pensarlo mucho soltó un latigazo que abrió el marcador en la primera mitad.

Cuando faltaba un minuto para el final del tiempo de adición, Jamie Leweling le puso algo de suspenso al partido. El español Chema Andrés lanzó un centro al área desde el sector derecho y el extremo alemán lo conectó con su cabeza para vencer la resistencia de Manuel Neuer.

No alcanzó para más y Bayern Múnich, vigente campeón de la Bundesliga, se impuso en la Supercopa al Stuttgart, que venía de ganar la DFB Pokal. Es la undécima ocasión que el gigante bávaro conquista el trofeo que marca el inicio de la temporada en el fútbol germano.

