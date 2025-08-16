Arne Slot lamentó no contar con Diogo Jota: “lo busqué en el banco, pero no pude”

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, observa el partido de la Premier League inglesa entre el Liverpool FC y el AFC Bournemouth, en Liverpool, Gran Bretaña, el 15 de agosto de 2025. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Liverpool levantó el telón de la nueva temporada 2025-2026 de la Premier League con una victoria en los últimos minutos contra el Bournemouth (4-2) este viernes en la apertura de la primera jornada.

En un Anfield emocionado por los homenajes previos a Diogo Jota, el atacante portugués fallecido en julio en un accidente de tráfico en España, el club campeón de Inglaterra dio una buena imagen de entrada.

Después de un mercado de fichajes en el que los Reds han invertido una alta cantidad (312 millones de euros o 366 millones de dólares), el primer tanto de esta liga fue obra de uno de los recién llegados, el francés Hugo Ekitike (minuto 37).

El neerlandés Cody Gakpo amplió la cuenta en el 49, pero un doblete de Antoine Semenyo, culminando dos contragolpes, permitió a los visitantes equilibrar el marcador (64 y 77).

Cuando el choque parecía conducirse a un reparto de puntos, el italiano Federico Chiesa (88), con una volea desde la zona del punto de penal, y el atacante Mohamed Salah (90+4), en una eficaz acción individual, pusieron el 4-2 definitivo y dejaron los tres puntos en casa del campeón.

Las palabras de Arne Slot sobre Diogo Jota

El técnico neerlandés habló tras el triunfo y se refirió a la ausencia del jugador portugués: "Cuando el partido estaba 2-2, ya saben a qué jugador estaba buscando en el banco de suplentes para dar vuelta a la situación: Diogo Jota. Sin embargo, no pude, por terribles razones, como ya todos saben", afirmó el técnico de Liverpool.

“La emoción principal debería ser lo impresionante y poderoso que fue el homenaje a Diogo. La pancarta que ponía el Kop, la forma en que se cantaba You’ll Never Walk Alone, la forma en que cantaban para Diogo“, agregó.

“Nunca pararon de cantarle: antes del partido, en el primer minuto, después de 20 minutos y al final del juego. Todo era tan impresionante y tan poderoso, y creo que esa es mi principal emoción tras el partido”, finalizó.

Anfield extrañó a Diogo Jota

La puesta en escena de una nueva temporada en la Premier estuvo claramente marcada por el recuerdo a Diogo Jota, durante un lustro jugador relevante del Liverpool, fallecido en accidente de tráfico junto a su hermano Andre Silva.

Los gestos de honra al portugués, al 20 red, han sido permanentes. Se han acentuado en las últimas horas, con la proximidad de la apertura de la competición que han inaugurado, precisamente, su equipo, el Liverpool, en Anfield, frente al Bournemouth.

Clubes como el Chelsea, como el Wolverhampton, entre otros, han recordado al futbolista fallecido semanas atrás. El partido va por Diogo Jota, honrado de forma calurosa y sentida por todo el estadio. Los jugadores de todos los equipos portarán brazaletes negros y en las pantallas gigantes habrá imágenes con la trayectoria del futbolista.

El legado del luso ha ido más allá del terreno de juego. Un enorme tifo, en uno de los fondos del estadio Anfield, DJ20, alumbró el preámbulo del cara a cara, del primer choque de la competición. Un emotivo minuto de silencio, en memoria de Diogo y su hermano Andre Silva, que también tuvo su reflejo en el recinto: AS30.

Con la familia del futbolista presente en el estadio, los tributos se sucedieron desde antes de que el balón echara a rodar.

El ‘You’ll never walk alone’ más sentido sonó en Liverpool mientras en florecían los ecos entre los seguidores asistentes en la apertura de la Premier que contribuyó con un espectacular y emotivo video con la figura del futbolista.

Fuera del campo el recuerdo fue permanente. Liverpool vende en sus tiendas de la ciudad y a través de internet una camiseta en homenaje a Jota con la figura del jugador acompañada por la inscripción “On His Name, Diogo” (En su nombre, Diogo), en honor a la canción que le cantan los aficionados, y “Forever 20” (Siempre 20).

Todo lo que se recaude por la venta de estas camisetas se destinará a la fundación del Liverpool para financiar el fútbol base, mismo caso que con lo que se perciba por la venta de las inscripciones en las camisetas del nombre y el número que vestía el jugador.

Además, el Liverpool decidió en julio retirar el número del primer equipo masculino, del femenino y de la cantera, en un gesto único en su historia. Los jugadores del Liverpool llevarán el mensaje “Forever 20” en sus camisetas durante toda la temporada.

Las ofrendas florales que la gente ha dejado en Anfield desde el fallecimiento del futbolista han sido recogidos y transformados en arreglos florales para los aledaños del estadio y de la ciudad deportiva y también para la construcción de un memorial permanente que se inaugurará en el futuro.

Hasta entonces, se ha habilitado una zona temporal en Anfield para que aquellos que quieran presentar sus respetos a Jota y a su hermano André Silva.

