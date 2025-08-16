No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
EN VIVO: Luis Díaz debuta con Bayern Múnich y busca su primer título en Alemania

Bayern Múnich ya derrota a Stuttgart en la Supercopa. Luis Díaz arrancó como titular.

Redacción Deportes
16 de agosto de 2025 - 07:53 p. m.

Foto: FCB
Siga el minuto a minuto del Stuttgart vs. Bayern Múnich

Hace 5 horas

Duelo, duelo

42′ ⏱️ | STU ⚪ 0 vs. BAY 🔴 1

Stuttgart ha buscado el arco de Neuer, pero no ha tenido éxito, pese a que ya mantiene más la pelota y lucha en mitad de campo con el equipo bávaro.

Hace 5 horas

Dominio de Bayern

30′ ⏱️ | STU ⚪ 0 vs. BAY 🔴 1

Bayern Múnich, como se esperaba, domina el partido. Lucho ha estado muy activo en ataque y todo parece indicar que vendrán más goles.

Hace 5 horas

¡Gol de Bayern!

18′ ⏱️ | STU ⚪ 0 vs. BAY 🔴 1

¡Golazo! Harry Kane no perdonó y soltó un derechazo en la media luna. Bayern Múnich quiere el primer título de la temporada.

Hace 6 horas

Primeros minutos

8′ ⏱️ | STU ⚪ 0 vs. BAY 🔴 0

Duelo parejo, de ida y vuelta. Mucho juego físico y contraataque. Buen duelo hasta el momento. Lucho ya se muestra sólido por la izquierda.

Arranca el partido

0′ ⏱️ | STU ⚪ 0 vs. BAY 🔴 0

¡Se mueve la pelota!

Hace 6 horas

La titular de Bayern

Hace 6 horas

¡A la cancha!

0′ ⏱️ | STU ⚪ 0 vs. BAY 🔴 0

Bayern Múnich de Luis Díaz y Stuttgart salen a la cancha para definir la Supercopa de Alemania.

Hace 6 horas

Previa

La Supercopa Franz Beckenbauer, como es su nombre oficial a partir de esta temporada, será el primer reto de envergadura para Bayern de Luis Díaz que se medirá a domicilio en su condición de campeón alemán vigente ante el ganador de la pasada edición de la Copa de Alemania, el Vfb Stuttgart.

La pretemporada del Bayern, aunque corta debido a haber vuelto tarde de vacaciones por su participación en el Mundial de Clubes, ha sido buena. Ante todo el 4-0 logrado ante el Tottenham dejó una buena impresión, lo mismo que el propio Luis Díaz, pese a que el colombiano todavía no ha marcado.

Para el técnico Vincent Kompany, campeón con el Bayern, es su segunda temporada en el club bávaro que suele ser la más difícil para un entrenador en Múnich. Entre los antecesores del belga, Julian Nagelsmann, Niko Kovac y Carlo Ancelotti no lograron terminar su segundo ejercicio.

El último entrenador que dirigió al Bayern dos temporadas completas o más -fueron tres- fue Pep Guardiola entre 2013 y 2016.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

