Así fue la presentación oficial de Luis Muriel en el Orlando City de la MLS

Desde hace unas semanas y de acuerdo a lo comunicado por el periodista Fabrizio Romano, se estaba hablando de una posible llegada de Luis Muriel al Orlando City de MLS. Este jueves, toda la expectativa llegó a su final tras la presentación oficial del colombiano. “Bienvenido, Luis. Hemos adquirido al delantero Luis Muriel como Jugador Designado con un contrato de tres años hasta 2026″, se lee en una publicación del Orlando City.

Muriel, de 32 años, ha pasado la mayor parte de su carrera en el fútbol de Europa, sobre todo el de Italia, donde se le recuerda sobre todo por defender los colores del Atalanta, club al que llegó a mediados de 2019 y a la fecha acumula 184 partidos, 68 goles y 28 asistencias.

Además de representar al club de Bérgamo, el atacante atlanticense jugó para Sampdoria, Udinese, Lecce y Fiorentina en la Serie A. Tuvo un breve paso por el fútbol de España cuando fichó por el Sevilla. Sus buenas actuaciones en el viejo continente le permitieron formar parte de la selección de Colombia.

“Muchos dicen que Atalanta no ha ganado nada, pero cuando permaneces en la memoria de los aficionados te vuelves casi inmortal. A veces hay Scudettos en los que te cuesta recordar quién jugó, en Atalanta el recuerdo de Luis Fernando Muriel siempre quedará y punto”, manifestó Gian Piero Gasperini, el director técnico del equipo italiano, respecto a la salida del colombiano.

Por su parte, a través de un video en su cuenta de Instagram, Muriel dio un mensaje al club italiano: “Siempre me has apoyado y me han enviado gran amor y calidez. Me sentí amado como jugador de fútbol, pero también como persona. Nunca olvidaré esto. Juntos vivimos emociones hermosas, inolvidables e hicimos grandes cosas en Europa e Italia junto a la familia Percassi, el Sr. Gasperini y todos mis maravillosos compañeros”.

En el Orlando City, clásico rival del Inter Miami —donde juega Messi— al ser ambos del estado de Florida, se encontrará con un par de compatriotas. Estará bajo las órdenes del antioqueño Óscar Pareja y será compañero del nariñense Iván Angulo.

