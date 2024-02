James Rodríguez regresaría a un lugar en el que fue feliz: equipo confirmó acercamiento

James Rodríguez debutó a nivel internacional con Banfield en 2009 por la liga argentina cuando tenía 17 años. Foto: Instagram: cab_Banfield

James Rodríguez parece haber encontrado una válvula de escape a la complicada situación que vive en el São Paulo de Brasil.

Actualmente, aunque el futbolista sigue entrenando con el equipo, el colombiano no es tenido en cuenta por su entrenador: Thiago Carpini. El estratega hace poco reveló, de hecho, que James no seguirá en la institución y explicó que fue el mismo jugador el que pidió salir del equipo.

Mire: Así quedó el nuevo ránking de la FIFA: ¿de qué está la selección de Colombia?

“Nos condicionó el control de carga que hicimos en la pretemporada. Él venía con una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Queríamos cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero, irse del club es interés y decisión del deportista (irse del club). Eso ya no es asunto mío”, dijo contundentemente el entrenador hace unos días en rueda de prensa.

James Rodriguez pic.twitter.com/6vp3ztAQOn — Mis Famosos Favoritos 🔥 (@Sexytvboys) February 6, 2024

Banfield, al rescate de James Rodríguez

En medio de su complicada situación, James Rodríguez ya tendría una nueva posibilidad de conseguir equipo en Argentina.

Banfield, el equipo en el que el 10 de la selección de Colombia se dio a conocer y logró un histórico título de liga, aceptó que está buscando que el cucuteño vuelva a vestir la camiseta del taladro.

Más: Nairo Quintana explicó su mal rendimiento en el Tour Colombia: ¿qué le pasó?

El portavoz que habló de las negociaciones fue el entrenador Julio César Falcioni, muy recordado en Colombia por su paso en América y el entrenador que le dio, por primera vez, la oportunidad a James Rodríguez.

Sin embargo, como confesó Falcioni en entrevista con Once Contra Once, al parecer el colombiano ya tendría todo acordado para volver a Europa. Negociación de la que poco se sabe, pero que sí podría complicar su llegada a Banfield. No obstante, el entrenador aceptó que siguen adelante con sus intenciones.

Le puede interesar: Las claves del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, el único equipo invicto de Europa

“James es un jugador internacional, es muy difícil. Hemos conversado con la secretaría técnica y la gente del club cuando él comenzó con la rescisión de su contrato. Creo que tiene la palabra empeñada para volver a Europa, pero siempre tenemos abierta esa esperanza que pueda volver al club. Si no es en este momento, que sea en algún otro. El club ha hecho los contactos necesarios y ha hablado con él. Depende más de James que del club”, aseguró el exarquero.

🚨🇳🇬 BOMBAZO, LLEGA JAMES A BANFIELD?



🗣️ Julio #Falcioni en CP en exclusiva para Once Contra Once "Estamos hablando con James, pero está difícil su vuelta, la dirigencia ya le presento una oferta, pero Europa también es opción" pic.twitter.com/eu7UXVEvE2 — Oncecontraonce (@oncecontraaonce) February 15, 2024

Hasta ahora, poco se sabe al respecto del futuro del cucuteño. La única certeza es que el colombiano abandonará, más pronto que tarde, la disciplina del São Paulo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador