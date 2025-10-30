Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Así le fue a Cristiano Ronaldo Júnior en su debut con la sub-16 de Portugal

El joven extremo, de 15 años, ingresó al final del triunfo 2-0 ante Turquía en la Copa de las Federaciones.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
30 de octubre de 2025 - 05:29 p. m.
Cristiano Ronaldo Junior de Portugal.
Cristiano Ronaldo Junior de Portugal.
Foto: EFE - ANTONIO BAT
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Júnior, debutó este jueves con la selección sub-16 de Portugal en la victoria 2-0 frente a Turquía, en el Torneo de la Copa de las Federaciones disputado en Antalya.

El joven extremo, de 15 años, ingresó al campo en el minuto 90, cuando el marcador ya favorecía a los lusos gracias a los goles de Samuel Tavares —canterano del Sporting, el club donde se formó su padre— y Rafael Cabral, del Braga.

Vínculos relacionados

Golpe al ciclismo nacional: el Tour Colombia 2026 no se correrá por falta de recursos
Las fotos de la eliminación de Millonarios en El Campín: tristeza y frustración azul
El mito de Diego Armando Maradona cumple 65 años

La selección sub-16 portuguesa volverá a jugar el sábado contra Gales y el martes frente a Inglaterra, en la misma ciudad turca.

Conocido en Portugal como Cristianinho, el atacante inicia así su camino en la categoría sub-16, tras una destacada etapa con la sub-15.

En mayo, disputó sus primeros encuentros internacionales en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde brilló al marcar un doblete en la final ante el país anfitrión, que terminó 3-2 a favor de Portugal.

Al igual que su padre, Cristiano Júnior pertenece a la cantera del Al Nassr de Arabia Saudita y anteriormente jugó en las divisiones menores del Manchester United y de la Juventus de Turín.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Júnior

cristiano ronaldo

cristiano ronaldo júnior

cristiano ronaldo junior

cristiano ronaldo jr

cristiano ronaldo jr.

cristiano jr

cr7

cr7 jr

cr7 junior

cr7 júnior

portugal

portugal sub 16

portugal sub-16

Cristianinho

cristianinho

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.