Así le fue a Cristiano Ronaldo Júnior en su debut con la sub-16 de Portugal

Cristiano Ronaldo Junior de Portugal. Foto: EFE - ANTONIO BAT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Júnior, debutó este jueves con la selección sub-16 de Portugal en la victoria 2-0 frente a Turquía, en el Torneo de la Copa de las Federaciones disputado en Antalya.

El joven extremo, de 15 años, ingresó al campo en el minuto 90, cuando el marcador ya favorecía a los lusos gracias a los goles de Samuel Tavares —canterano del Sporting, el club donde se formó su padre— y Rafael Cabral, del Braga.

La selección sub-16 portuguesa volverá a jugar el sábado contra Gales y el martes frente a Inglaterra, en la misma ciudad turca.

Conocido en Portugal como Cristianinho, el atacante inicia así su camino en la categoría sub-16, tras una destacada etapa con la sub-15.

En mayo, disputó sus primeros encuentros internacionales en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde brilló al marcar un doblete en la final ante el país anfitrión, que terminó 3-2 a favor de Portugal.

Al igual que su padre, Cristiano Júnior pertenece a la cantera del Al Nassr de Arabia Saudita y anteriormente jugó en las divisiones menores del Manchester United y de la Juventus de Turín.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador